Без поддержки США выделение ЕС еще 50 млрд евро для Украины будет проблемой, — Боррель

Для поисков дополнительного финансирования европейским странам необходима политическая воля, однако пока Брюссель далек от этого, отметил дипломат.

Если поддержка Украины Соединенными Штатами Америки прекратится, то выделение Европейским союзом дополнительных 50 миллиардов евро для Киева станет сложной задачей. Об этом в интервью газете Sud-Ouest заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"В случае, если так произойдет, это приведет к крайне сложной ситуации. Сложно представить, что нам удастся выложить на стол дополнительно 50 млрд", — сказал Боррель.

По его мнению, такой вариант развития событий возможен "только в случае наличия политической воли в странах ЕС", однако для этого нужно было бы, среди прочего, принять решение о выпуске специальных облигаций. Сейчас Брюссель далек от соглашения по этому поводу.

Как известно, уже на протяжении нескольких месяцев американский Конгресс не может принять закон о новом финансировании помощи Украине, чтобы ВСУ продолжали получать оружие для борьбы с российским вторжением. Такая ситуация возникла из-за позиции некоторых членов Республиканской партии, которые постоянно отказываются выносить на голосование и утверждать документ.

В связи с провалом голосования за проект, поданный Джо Байденом на 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в течение первых чисел февраля текущего года был представлен новый проект закона о предоставлении помощи трем странам на 96 млрд долларов, однако в нем не предусматривался комплекс действий для защиты южной границы США с Мексикой. Документ предусматривал 60 миллиардов долларов для Украины.

Напомним, что несмотря на утверждение Сенатом этого документа 13 февраля, спикер Палаты представителей Майк Джонсон не выносит законопроект на голосование нижней палаты Конгресса.

В то же время Джонсон 19 марта сообщил, что в Палате представителей согласятся на разблокирование законопроекта о помощи Украине, однако новая версия документа в значительной степени будет отличаться от пакета на 95 миллиардов долларов от Сената.