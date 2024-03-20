Должны заниматься войной: Дикий раскритиковал идею "Азова" об "отборных воинах"

Военные должны заниматься военным делом и уничтожать внешнего ворона, а не заниматься другими делами, считает Евгений Дикий.

Боевые подразделения должны выполнять обязанности по защите границ Украины, а не заниматься поиском уклонистов и мобилизацией. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" сказал бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Мы доиграемся до того, что боевым бригадам придется самим проводить мобилизацию. Это — не просто ненормальная ситуация, это ситуация абсолютно нездоровая, это — страшная ситуация, если боевым бригадам придется проводить мобилизацию", — сказал Дикий.

Он добавил, что военные должны заниматься военным делом и уничтожать внешнего ворона, а не заниматься другими делами, которые не относятся к их компетенции.

Идея о поиске уклонистов боевыми бригадами

Ранее заместитель командира бригады "Азов" НГУ, майор, кавалер ордена "За мужество" III степени Сергей Цисарук высказал мнение, что разведподразделения каждой бригады смогут набрать мужчин.

"Если эту задачу поставить бригадной роте разведки, то с уровнем подготовки, опытом и оснащением, которое у них есть, будет где-то сотня в неделю, и это будут не те старые деды, которых сейчас привозят, а отборные воины, которые все это время убегали от раненых ветеранов, которые служат в ТЦК", — считает Цисарук.

Напомним, что в Шостке работник военкомата надавал пинков местному жителю. В областном ТЦК пообещали разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Комитете ВР утвердили правки к законопроекту об усилении мобилизации. Согласно им работники ТЦК будут показывать удостоверение и представляться, а граждане не смогут снимать вручение повестки на камеру.