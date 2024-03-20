Нет ни среди погибших, ни среди раненых: в Харькове после ракетного удара РФ пропали 5 человек

Личности пропавших установлены. Поисково-спасательная операция продолжается.

В Харькове продолжают разбирать завалы после ракетного удара ВС РФ по зданию в Холодногорском районе города. На данный момент не могут найти пятерых человек. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"В дополнение к пяти погибшим имеем еще столько же тех, кто пропал без вести. Их личности установлены, но сами они не находятся ни среди раненых, ни среди погибших", — отметил городской голова.

Он добавил, что в настоящее время возросло количество раненых — их сейчас уже девять.

"Пожар почти ликвидирован, есть только тление в пострадавшем здании. Поисково-спасательная операция продолжается", — сказал Игорь Терехов.

Ракетный удар по Харькову 20 марта

20 марта ВС РФ попали по гражданскому объекту в Харькове, который расположен в промышленной зоне города. Известно о пяти погибших.

Враг ударил по Холодногорскому району, повредив жилой дом и производственный цех. Возник "очень большой пожар".

Для удара по Харькову 20 марта российская армия использовала ракету Х-35.