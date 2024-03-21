"На "Сычи" донатят москвичи": во время выборов россияне финансировали дроны для ГУР

По данным разведки, к сбору присоединились более 1,5 тысячи граждан РФ. 200 из них — жители Москвы.

К международному благотворительному сбору на закупку ударно-разведывательных беспилотников "Сыч" присоединились россияне. Деталями 21 марта поделилась пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"За четыре дня к волонтерской акции, которую проводит телеканал Freedom, присоединилось почти 3000 человек. Из них — 1538 россиян, в том числе 200 москвичей, которые сканировали qr-код с экранов своих телевизоров и гаджетов", — сообщили в разведке.

В ГУР подчеркнули, что это "символично", ведь пик российских донатов совпал с проведением президентских выборов в РФ.

"Вместо участия в кремлевском фарсе сознательные россияне решили проголосовать долларом и евро ради свободы своего государства. Это лучшая инвестиция в свободное будущее России, которое может наступить только в случае полного уничтожения и демонтажа террористического режима в Кремле", — подчеркнули в ведомстве.

Также к сбору на "Сычи" присоединились граждане Латвии, Германии, Польши, Молдовы и других государств. Донатили и украинцы, проживающие за рубежом. В ГУР выразили благодарность и сообщили, что сбор 25 миллионов гривен еще продолжается.

Напомним, в Харьковской областной прокуратуре проинформировали, что 46-летний житель Купянска во время оккупации конвоировал участников АТО. За добровольное сотрудничество с врагом его приговорили к 12 годам заключения.

21 марта британская разведка оценила успехи ВС РФ в Донецкой области. Оккупанты пытаются захватить больше территорий к северо-западу от Донецка.