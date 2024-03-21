"Выполз, свернул, гоп и я уже здесь": боец ВСУ случайно пробрался на позиции РФ по заминированному полю

Военный с позывным "Гайка" решил провести разведку позиций противника вблизи Роботино. Он долгое время блуждал и в конце сбился с ориентиров.

На Запорожье в районе Работино боец 65-й бригады ВСУ случайно пробрался на позицию ВС РФ, преодолев минное поле. Эту историю рассказал в своем телеграм-канале "Офицер+" лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс".

Так, боец бригады с позывным "Гайка" решил провести разведку позиций противника вблизи Работино. Он долгое время бродил, но ничего подозрительного не обнаружил.

В конце концов, сбившись с ориентиров, он вышел на позиции, которые оказались вражескими. Боец обследовал местность и понял, что они покинуты врагом, поэтому вызвал подкрепление.

Далее "Офицер+" пересказывает диалог:

Пришли ребята и смотрят на "Гайку" с глазами по пять копеек:

— Как ты сюда прошел? Здесь минные поля, не так давно п*дары отсюда плотно крыли, ни одна группа несколько месяцев не смогла подойти!

— Да...выполз посмотреть, что там и как...свернул туда, потом туда и гоп, я уже здесь...

Пацаны еще больше были в ах*е, переглянулись и сказали идти обратно на позиции, а они здесь закрепляться будут. А "Гайка" говорит: "Мужики, так этот...я же дорогу назад не помню, проведете назад?"

"Алекс" говорит, что подобных случаев на фронте сотни, когда один боец "по незнанке" случайно может сделать то, что было не под силу целым подразделениям.

Напомним, что бойцы ГПСУ дроном спасли раненого собрата. Из-за ранения боец не мог самостоятельно передвигаться, а эвакуировать его не могли, поскольку вражеские позиции находились в сотне метров.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ потерял зрение во время боя и наощупь добирался до своих. Мужчина попал под минометный обстрел и почувствовал, что обломками ему сильно посекло лицо и руки. Далее он просто оказался в темноте.