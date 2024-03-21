Отбили почки, ноги, селезенку: оккупанты замучили пленного морпеха из Бердянска (фото)

Военный попал в плен во время обороны Мариуполя. Он находился в исправительной колонии в Тульской области в РФ где украинских защитников пытали током и шокером и били палками.

В российском плену оккупанты до смерти пытали 31-летнего морпеха из Бердянска Павла Божко. Он попал в исправительную колонию в Тульской области после обороны Мариуполя. Родные до последнего надеялись, что Павел вернется живым, но в прошлом году им вернули его тело. Об этом "Суспільному" рассказала его мама Оксана Ямпольская.

Поставил перед фактом "Я пойду служить"

Павел Божко родился 13 июня 1992 года в Бердянске. Здесь он окончил школу, выучился на бухгалтера, а в 2021 году пошел служить в ВСУ по контракту.

Он мечтал жениться и хотел детей.

"Он пришел, перед фактом поставил: "Я пойду служить". Вот и все. Мне деваться было некуда. Плакала, конечно", — рассказывает Оксана Ямпольская.

Павел служил в 501-м отдельном батальоне 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая дислоцировалась в Бердянске, а в начале полномасштабной войны участвовала в обороне Мариуполя.

Морпех Павел Божко

Женщина говорит, что с сыном они созванивались, но он не говорил ей, что находится на "нуле". Последний раз она говорила с ним 23 марта 2023 года.

"Мы с ним долго разговаривали. У меня тогда было какое-то предчувствие, что я с ним разговариваю в последний раз, слышу голос. Я не знаю почему, но, может, как-то материнское сердце, может, интуиция. Мы с ним так долго разговаривали. Он говорит: "Мама, поговори со мной!", я говорю: "Сын, ну конечно!". Он мне как бы напутствие давал: "Береги себя". Минут где-то 40 я с ним разговаривала", — вспоминает женщина.

Она добавляет, что сын ее постоянно успокаивал, что в них не стреляют, а жены сослуживцев ей часто пересказывали поздравления от сына.

Среди пленных увидела сына

4 апреля 2022 года российские СМИ опубликовали видео с украинскими пленными. Среди них Оксана Ямпольская увидела своего сына Павла. В ноябре женщина получила известие от сына от пленного, которого обменяли.

"Он сказал, что мой сын находится в исправительной колонии строгого режима № 1 Тульской области в городе Донской в России. На самом деле это концентрационные лагеря, где пытают и током, и шокером, и палками. Тогда мне парень сказал, что Павлу отбили ноги, у него мясо от кости отходит, и он не ходит", — говорит Оксана.

Оксана Ямпольская на митинге родственников военнопленных

В январе 2023-го Оксана получила трагическую весть о сыне от другого военного, который освободился из плена. Он рассказал, что 1 января 2023-го года Павел умер.

"Он со мной созвонился и сказал, что 31 декабря, то есть на новый год, Пашу увезли. Я говорю: "А что с ним?" Он говорит: "Он поплыл психически". Павел был 4 месяца в карцере — с мая по август 2022 года. А там были голод, холод — ад. Павел сильно похудел. Он был 1,92 м и 93 кг — его половина осталась. Павла забрали из камеры и отвезли в какую-то больницу, где он первого января умер", — рассказывает Оксана.

В карцере на стене Паша нацарапал "Мамуля, я тебя люблю"

Женщина говорит, что сыну отбили почки, ноги, селезенку, и есть доказательства, что его били шокером и допрашивали током Женщина связалась с военным Алексеем Анулей, который вернулся из плена, то он ей рассказал подробно, что было с ее сыном.

"В карцере на стене Паша нацарапал, прощаясь со мной: "Мамуля, я тебя люблю... Меня заберет Бог... Я не выдержу это... Мое сердце не выдержит это". Когда его из карцера вынесли в камеру, он был лежачий труп. Вот такие мучения и страдания перенес. Нашим ребятам россияне говорили: "Вы сгниете в наших тюрьмах". Они не меняют 501 батальон два года, азовцев не меняют", — говорит женщина.

Оксана Ямпольская с сыном

Тело вернули после совпадения ДНК

13 декабря 2023 года женщине позвонили из Киева и сообщили, что есть расхождение с ДНК, поэтому сообщили, что будут делать повторное.

"В декабре мне сообщили о совпадении ДНК, и что будут делать повторное. В феврале сказали, что совпадение 99,9%, приезжайте на опознание. И я поехала. Я увидела шрам у него от аппендицита, одного зуба не было. У меня есть фото и доказательства, что это он. Тело Павла передали в Покровск 22 марта 2023 года без одежды, в простыне", — говорит женщина.

Похоронили Павла Божко в Днепре. Он был единственным ребенком Оксаны.

Напомним, что псковские десантники пытали украинских военнопленных. Россияне обнародовали видео, на котором пытают украинских военных в разрушенном спортзале в Донецкой области. Бойцам завязали глаза и стреляли в воздух.