Несколько стран НАТО заинтересовались идеей Макрона отправить войска в Украину, — посол Франции

По мнению дипломата, победа России в Украине будет иметь негативные последствия, а многие страны после этого захотят обзавестись ядерным оружием.

Среди стран НАТО нашлись такие, которых заинтересовала идея президента Франции Эмманюэля Макрона отправить войска в Украину. Об этом на XVI Киевском форуме по безопасности заявил посол Франции в Украине Гаэль Везьер, сообщает корреспондент Укринформа.

Он отметил, что сейчас у Франции нет никаких "красных линий" и ей не надо ни от чего воздерживаться, если будет необходимость в присутствии войск в Украине. Послол также сказал, что РФ для Франии не враг, а оппонент, на которого она нападать не собирается.

"Мы можем сказать, что это не исключается. Для нас это очень мощный сигнал о том, что мы усиливаем поддержку Украине. Не будем себя сдерживать какими-то пределами. Мы уже готовы сделать все необходимое, чтобы поддержать Украину. Вот что мы пытаемся сделать. Это не что-то согласованное с нашими друзьями и партнерами. Это то, что мы думаем, но есть некоторые страны, которые заинтересовали эти идеи. Это обсуждается", — пояснил посол.

По мнению дипломата, победа России в Украине будет иметь негативные последствия, а многие страны после этого захотят обзавестись ядерным оружием.

приведет к еще более рискованной ситуации в мире, ведь многие страны захотят присоединиться к ядерному клубу из-за угрозы своей безопасности.

"Представим себе, если Россия победит. Какие уроки будут отсюда вытекать? Что Россия может уничтожить соседа. И это будет означать, что международное сообщество не сможет ничего сделать в ответ. Это означает, что многие страны скажут: "У нас есть теперь необходимость присоединиться к ядерному клубу, потому что наша безопасность под риском". Это будет еще более рискованная ситуация и еще более нестабильная, чем сегодня", — пояснил посол Франции.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите в Париже 26 февраля допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения эти солдаты участия в боевых действиях принимать не будут.

8 марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что гипотеза об отправке войск в Украину не "поставлена на стол" сказал .

19 марта сообщалось, что Франция может перебросить в Украину 20 тысяч солдат, которых могут разместить вдоль реки Днепр и вдоль границы с Беларусью.