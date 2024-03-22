"Ситуация крайне опасная": Запорожская АЭС на грани блэкаута, — "Энергоатом"

По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, сейчас крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная".

Во время масштабной ракетной атаки на Украину 22 марта в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в Telegram.

Сейчас, по информации в заметке, крупнейшая в Европе АЭС соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная".

Украинские энергетики недавно отремонтировали соответствующую линию, которая в течение длительного времени была неработоспособной из-за повреждений, вызванных очередным российским обстрелом.

"Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции", — отметил глава "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, Запорожская АЭС должна "немедленно" перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора — "Энергоатома", а РФ должна вывести со станции своих военных и военную технику.

Напомним, 22 марта председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что россияне нанесли 12 ракетных ударов по городу. Предварительно 7 домов разрушены, 35 — повреждены. Есть раненые, количество пострадавших уточняется.

Ранее Фокус в своем материале разбирался в том, что происходит на ЗАЭС. По словам гендиректора МАГАТЭ, положение на электростанции "хрупкое". Все дело в том, что заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива.