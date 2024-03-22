"Нелюди из Москвы": Зеленский прокомментировал массированный обстрел Украины 22 марта (видео)

По словам главы государства, союзники хорошо знают о потребностях Украины в системах ПВО, поэтому могут предоставить все необходимое, чтобы защитить украинцев от "нелюдей из Москвы".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важных подробностях массированного ракетного обстрела, который сегодня утром, 22 марта, осуществила российская оккупационная армия. Об этом глава государства написал в своем Telegram.

По словам Зеленского, россияне применили примерно 90 различных ракет и более 60 "шахедов". Президент подчеркнул, что враг воюет против обычных мирных жителей и заверил, что государство готово оказать помощь всем пострадавшим.

"В течение этой ночи было более 60 "шахедов" и почти 90 различных ракет. Мир максимально четко видит, какими были цели российских оккупантов — электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, и даже троллейбус. Россия ведет войну против обычной жизни", — подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент выразил соболезнования родственникам и близким тех, кто погиб из-за российского террора. По словам Владимира Зеленского, в пострадавших от атаки городах работают все соответствующие службы. Президент пообещал, что никто не останется без помощи, а энергетики уже начали работы для восстановления подачи света в Харькове и области, в Запорожье и на Сумщине, на Полтавщине, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

По словам президента, у ракет россиян "нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству, а у дронов-убийц "нет нерешительности, как у некоторых политиков". Зеленский подчеркнул, что партнеры Киева хорошо знают о потребностях Украины в системах ПВО и могут предоставить все необходимое, чтобы защитить украинцев от "нелюдей из Москвы".

Напомним, что российская армия сегодня утром возобновила ракетный террор по украинской энергетической инфраструктуре. Эту атаку в Минэнерго уже назвали самой масштабной за последнее время.

В частности только по Харькову зафиксировано 15 взрывов, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов. Областной центр в результате атаки полностью обесточен. На местах попаданий зафиксированы пожары.