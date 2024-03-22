30-летних курсантов отдавали только мамам: нардепы нашли нарушения в Академии сухопутных войск

Курсанты образовательного заведения пожаловались на выбитые зубы, сломанные пальцы, отсутствие медикаментов и плохое питание. В академии отреагировали замечанием начальнику курса.

Национальная академия Сухопутных войск им. гетмана П.Сагайдачного во Львове попала в скандал. Курсанты пожаловались во временную следственную комиссию о предоставлении им увольнений. Об этом в сети рассказала народный депутат Юлия Яцык, которая является членом Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов нарушения прав военнослужащих.

По ее словам, у курсантов возникла проблема с походом в увольнение, поскольку им их давали исключительно в случае, если за ним приезжают родители или жена.

"Как по мне, абсурдной является ситуация, когда 30-летнего офицера забирает на выходной мама", — написала депутат.

По ее словам, комиссия исследовала все предоставленные им материалы и доказательства и заслушала заслушали фигурантов дела.

"Так, начальник факультета Т. объяснил, что порядок увольнений курсантов при условии передачи курсанта "из рук в руки" был установлен приказом начальника академии. Устным. Однако присутствующий в зале кериник П.П. Ткачук сделал удивленный вид и сказал, что такого приказа он не издавал, а потому это является личной инициативой его подчиненных", — рассказала Юлия Яцык.

Неуставные отношения

Далее она сообщила, что также были жалобы от курсантов на травлю со стороны педагогов за активную позицию.

Так, во время утреннего построения один из начальников курса А. предупредил курсанта П. о том, что по нему будет проведено служебное расследование.

"Не понимая оснований для этого, курсант П. попросил разрешения задать вопрос, на что начкурса А. сказал что "Вы задолбали своими вопросами", а курсант П. ответил "Вы нас тоже". На что начкурса А. вывел курсанта П. из строя и объявил ему выговор "за разговоры в строю", и перешел на нецензурные высказывания, публичные унижения курсанта и угрозы тем, кто будет его поддерживать. Из-за этого курсант П. покинул строй", — рассказала депутат.

Она добавила, что этот разговор между преподавателем и курсантом стал причиной строгого выговора, а материалы расследования передали в ГБР для возбуждения уголовного дела о неповиновении. Между тем военная служба правопорядка не нашла факта неуставных отношений в НАСВ, указанные в жалобе курсантов.

Буллинг, отсутствие лекарств и "ротная касса"

Также курсанты жаловались на применение физических мер воздействия начкурсом А. Кроме того, перед началом заседания комиссии, члены ВСК провели ряд анонимных бесед с курсантами НАСВ с разных курсов, которые рассказали о "ротной кассе", когда курсанты скидываются на различные нужды (покупку принтера, бумаги, моющих средств и т.д.), освобождение курсантов регулируется в ручном режиме(хочешь в освобождение — купи бумагу, или заправь картридж и т.д.). Есть случаи травли, унижения и буллинга курсантов, в медпункте отсутствуют медицинские средства, кроме ибупрофена и парацетомола, которыми лечат все болезни.

Также депутат рассказала, что от 30% до 60% курсантов в группах не питаются в столовой по разным причинам (в основном из-за невкусных блюд и низкого качества продуктов).

"Допрошенный начальник курса А. указал, что действительно использовал ненормативную лексику в общении с курсантами, но работает над собой и признал способ воспитания, когда заставил курсанта съесть сигареты перед всей ротой и отрицает факт применения силы к курсанту, когда сломал о него два пальца (заметил, что это был факт самокалечения, когда ему на пальцы упал ящик), отрицает факт выбивания зуба курсанту группы танкистов (этот курсант перевелся в другое учебное заведение). Все обвинения курсантов считает ложью и клеветой", — рассказала депутат.

Начальник академии после обнародования этих жалоб отметил, что они отреагировали на это позорное поведение подчиненных, объявив замечание начкурсу А.

"Эти курсанты — это дети, которые поступили на обучение именно во время войны в Украине! Сознательно связали свою жизнь с защитой государства! Это наша будущая военная элита! Их нужно мотивировать, воспитывать, заботиться о них! В противном случае, мы будем иметь демотивированное войско из числа не рожденных для войны бусинок, выловленных из Тисы или вытянутых военкомами из ресторанов. Работа ВСК продолжается. Дальше будет", — отметила Юлия Яцык.

Командование Сухопутных войск ВСУ отреагировало на скандал

В Командовании Сухопутных войск ВСУ сообщили, что приняли решение о проверке состояния дел в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

"Будут проверены на соответствие реальному положению дел случаи, которые были обнародованы временной следственной комиссией Верховной Рады. В случае подтверждения указанных случаев будут приняты все необходимые меры, а к ответственным должностным лицам будут применены взыскания в соответствии с действующим законодательством Украины. Результаты проверки будут доведены до общественности", — говорится в заявлении.

Также в Сухопутных войсках ВСУ заявили, что идет война и дискредитация военнослужащих только играет на руку врагу.

"Рекомендуем должностным лицам, независимо от статуса, ответственно относиться к коммуницированию вопросов, связанных с выполнением служебных обязанностей военнослужащими. Особенно — по обвинению тех или иных должностных лиц и коллективов. эмоционально окрашенные обвинения и попытки популистских вбросов недопустимы. Необходимо тщательно проверять информацию и только после подтверждения реальных случаев делать любые заявления", — говорится в сообщении.

Напомним, что в одной из воинских частей в Одесской области ответственный по воинской части избил подчиненного. В Государственном бюро расследований начали расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в одной из воинских частей на Николаевщине во время построения сержант избил трех военных. Для избиения он воспользовался битой, а наказание за свои действия до сих пор так и не понес.