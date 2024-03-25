Возрождение "Серебряного Дракона": в США восстановили самолет-разведчик TU-2 Dragon Lady (фото)

С самолетом-разведчиком произошла авария в 2020 году, с тех пор борт восстанавливали. Только в прошлом месяце он поднялся в воздух.

15 февраля американский самолет TU-2 Dragon Lady 1078 поднялся в небо после трех лет интенсивных восстановительных работ. О его полете заявила пресс-служба Воздушных сил США.

После 1030 дней в простое состоялся первый полет самолета, о котором сообщили только сейчас. Самолет Dragon Lady восстанавливали совместно с Lockheed Martin и 9 группой технического обслуживания. Самолет с бортовым номером 1078 снова расправил крылья после аварии. Она произошла 21 апреля 2021 года, когда борт аварийно сел на взлетно-посадочную полосу. Тогда были повреждены крылья самолета, но никто не пострадал.

Восстановление самолета заняло три года Фото: US Air Force

Самолет не смогли доставить на производство Lockheed Martin в Калифорнии, поэтому его восстанавливали в Биле. Все работы происходили на авиабазе. Работы проводили вместе с 4 отделом летных испытаний Центра управления жизненным циклом Воздушно-космических сил, куда входит 9 группа. Подразделение отвечает за весь срок службы различных аппаратов в Воздушных силах. Dragon Lady 1078 полностью разобрали, заменили компоненты и заново собрали.

"Летная проверка включала в себя тест руления для оценки систем, низкофункциональный контрольный полет для проверки безопасности и высокофункциональный контрольный полет, во время которого самолет выводился на предельные режимы и обеспечивалась нормальная работа всех систем для проверки всех компонентов", — сказал подполковник Джошуа, командир летного состава 1-й разведывательной эскадрильи, который обучает студентов.

Подготовка Dragon Lady к полету Фото: US Air Force

Всего было построено 5 самолетов TU-2. Восстановление борта 1078 позволяет увеличить доступность учебных самолетов. Испытательный полет совершал лично подполковник Джошуа, командир 1-й разведывательной эскадрильи.

Напомним, 29 марта СМИ писали, что в США модернизировали легендарный самолет-разведчик U-2 Dragon Lady.

8 января самолеты-шпионы U-2 Dragon Lady вышли на "прогулку слонов". Они находятся на службе более 70 лет.