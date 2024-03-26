Россия поставляет нефть в КНДР в обмен на оружие, — FT

Россияне начали осуществлять прямые поставки нефти в Северную Корею в обход санкций ООН, пишут журналисты.

По меньшей мере пять северокорейских танкеров в марте этого года посетили Восточный порт на российском Дальнем Востоке для получения нефтепродуктов, что противоречит нефтяному эмбарго, введенному Организацией объединенных наций в отношении Северной Кореи. Об этом свидетельствуют данные спутниковых снимков, которые предоставил британский аналитический центр Королевский объединенный институт оборонных исследований, сообщила газета Financial TImes.

"Эти поставки нефти являются прямым нападением на санкционный режим, который сейчас оказался на грани краха", — заявил бывший сопредседатель группы ООН по мониторингу санкций в отношении Северной Кореи Хью Гриффитс.

Он уточнил, что такие действия россиян — это очевидная бартерная сделка "оружие за нефть", которая открыто нарушает санкции, утвержденные лично Владимиром Путиным.

Строгие ограничения на перевозку нефти в КНДР были введены в 2017 году после ядерных испытаний в Северной Корее. Совет Безопасности ООН, включая Москву, тогда поддержал такое решение.

Первые документально зафиксированные поставки российской нефти в КНДР датируются 7 марта, однако научный сотрудник RUSI Джозеф Берн предположил, что поставки происходят после того, как Северная Корея с августа 2023-го года начала поставлять в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами.

"Суда, которые мы видели на российских терминалах, являются одними из крупнейших по грузоподъемности судов во флоте Северной Кореи, и они постоянно заходят и выходят из порта", — сказал Берн.

По данным RUSI, Восточный порт также использовался как центр для российских кораблей, якобы причастных к торговле оружием между странами.

Эксперты предполагают, что Россия намеренно создает прецедент и может наложить вето на продление мандата группы ООН, которая следит за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи.

Напомним, 25 марта лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал военным усилить свою готовность к возможному военному конфликту.

18 марта министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что с начала прошлого года Северная Корея доставила в Россию около 7 тысяч контейнеров, в которых были боеприпасы и другое военное снаряжение.