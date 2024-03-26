"Литвиненко раз в десять сильнее Данилова": что означают кадровые перестановки в СНБО

26 марта Зеленский неожиданно провел важные кадровые перестановки. Глава государства уволил секретаря СНБО Алексея Данилова и сразу же назначил на эту должность теперь уже экс-главу СВР Александра Литвиненко. Чем обусловлены и о чем говорят эти рокировки во властной верхушке, выяснял Фокус.

Президент Владимир Зеленский 26 марта подписал несколько достаточно весомых и далеко неординарных для властной вертикали кадровых указов. Одним из них действующий хозяин Банковой уволил с занимаемой должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова. Другим назначил на эту должность до сегодняшнего дня главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

Отметим, что 51-летний Александр Литвиненко находился в статусе главного разведчика Украины, начиная с июля 2021-го. Зато 61-летний Алексей Данилов занимал должность секретаря Совбеза с 23 июля того же года.

Следует заметить, что долго кресло главы Службы внешней разведки пустым не осталось — президент Зеленский "по горячим следам" назначил на эту должность Олега Иващенко.

Согласно данным открытых источников, в 2021-м человек с аналогичными ФИО занимал должность первого заместителя руководителя Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО), а в 2019 году первого заместителя начальника ГУР МО — заместителя начальника Генерального штаба ВС Украины по вопросам разведки.

Известно также, что в марте 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного российского вторжения, генерал-лейтенант Олег Иващенко был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Сейчас ни Иващенко, ни Литвиненко не комментируют свои ключевые задачи на новых должностях. Пока не распространяется о своей дальнейшей карьерной судьбе и экс-секретарь СНБО Алексей Данилов.

Наряду с тем бывший секретарь Совбеза уже подвел итог своей работы и поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие.

"4 года 5 месяцев 24 дня работы в должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны! Спасибо Президенту Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема! Спасибо нашей команде, которая проделала огромную работу, создав уникальные информационно-аналитические системы, журналистам и настоящим профессионалам, всем тем, кто помогал в нашей работе. Как бы трудно ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу Победу", — написал Данилов на своем верифицированном аккаунте в Facebook.

Случайный Данилов и профессиональный Литвиненко

Комментируя для Фокуса перестановки в СНБО, известный политолог Виктор Небоженко отмечает следующее: "Во-первых, Литвиненко долгие годы работал в Совете нацбезопасности и обороны заместителем руководителя, поэтому ничего удивительного в том, что он стал секретарем Совбеза нет. Во-вторых, Литвиненко — профессиональный политолог с довольно-таки успешной биографией. Кстати, в свое время я работал с ним в Институте стратегических исследований и со временем, новость о его переходе в Службу внешней разведки стала для меня неожиданностью, если не сказать — шоком".

Подчеркнув, что нынешнее же назначение Литвиненко — "достаточно сильный ход Банковой", политолог констатировал, что "он раз в десять сильнее Данилова".

"Александр Литвиненко, кстати, когда-то работал в СБУ в должности заместителя начальника отдела аналитического управления. Где же еще, спрашивается, взять более весомую фигуру? Стоит также отметить, что Литвиненко является доктором политических наук и у него, поверьте, просто блестящая диссертация на тему "Информационные операции XXI веке", — говорит Виктор Небоженко. По убеждению эксперта, Александр Литвиненко был на своем месте во Внешней разведке, "и, будет на своем месте также и в Совбезе".

Что же касается Данилова, то его Виктор Небоженко называет "случайным человеком" в нынешней властной команде.

"На самом деле ничего удивительного в отставке Данилова нет — Офис президента давно искал ему замену. К тому же, не следует выносить за скобки тот факт, что Данилов находился в достаточно остром, перманентном конфликте с главой ОП Андреем Ермаком. Думаю, этот фактор сыграл далеко не последнюю роль. Но, предполагаю, что Данилову найдут какую-то другую работу — где-то возле Кабмина. Они его ни в коем случае не выгонят на улицу", — констатирует Виктор Небоженко.

"Рука Китая" довела до перестановок в СНБО

В свою очередь политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом отметил, что увольнение Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины является "абсолютно закономерным, логичным и правильным решением".

"Претензии к работе Данилова накапливались достаточно давно — еще с периода до полномасштабного вторжения. Но, учитывая тот факт, что он — командный игрок, претензии к нему хоть и были, но не критические. Однако непосредственным поводом для увольнения, я думаю, стала абсолютно нетерпимая ситуация, которая создала серьезные проблемы для нашей дипломатии. Речь идет о том, что в одном из своих недавних интервью Алексей Данилов позволил себе хамские и недопустимые высказывания в нецензурной форме в отношении китайского спецпредставителя, который недавно был на переговорах в Киеве", — отмечает политолог.

По убеждению Владимира Фесенко, именно "китайский фактор" стал "огромным ударом по титаническим усилиям президента Зеленского, украинской дипломатии, которые ведут чрезвычайно деликатную форму диалога с КНР".

"И тут вдруг выходит Данилов и своим заявлением отбрасывает нас очень далеко назад в работе привлечения Китая к участию в глобальном саммите мира. С высокой долей вероятности именно это стало причиной увольнения Алексея Данилова", — констатировал Владимир Фесенко.

Что же касается назначения Александра Литвиненко, то это, по мнению эксперта, "очень правильное решение, потому что он ранее работал на разных должностях в СНБО и очень хорошо знает работу аппарата этой структуры изнутри".

"Убежден, что профессионально Александр Литвиненко готов к такому уровню работы. Он также очень хорошо проявил себя на должности руководителя Службы внешней разведки и президент, насколько мне известно, относится к нему с очень большим уважением. Стоит также отдельно отметить его интеллектуальные способности. Он докторскую диссертацию защитил еще в начале 2000-х. Если говорить в целом, то в нынешней власти Александр Литвиненко — один из самых мощных интеллектуалов. Кроме того, он очень системный человек, поэтому я считаю, что это очень правильное назначение", — подытожил Владимир Фесенко.