Неспособность обеспечить увеличение финансирования Вооруженных сил ставит Британию в невыгодное положение, предупредили в штабе обороны страны.

Британские войска не смогли бы воевать с Российской Федерацией более двух месяцев. С этим тезисом согласился заместитель начальника штаба обороны Великобритании, генерал-лейтенант Роб Маговен. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

Он считает, что в гипотетических будущих войнах британским вооруженным силам придется справляться с "оперативным риском", связанным с отсутствием необходимых ресурсов.

Журналисты отмечают, что заявление Маговена прозвучало после того, как министр обороны Британии Грант Шаппс сообщил членам парламента, что он лоббировал перед премьером Риши Сунаком и министром финансов Джереми Хантом выделение больше средств на оборону в последнем бюджете, но не добился увеличения расходов.

"Мы очень четко заявили, что сумма денег, которую мы сейчас тратим на боеприпасы... которая является значительной... во всех сферах не соответствует угрозам, с которыми мы сталкиваемся", — заявил он.

По словам Маговена, Великобритании нужно тратить больше денег на то, что называется "интегрированной противовоздушной ракетной обороной".

Когда экс-министр вооруженных сил Британии Марк Франсуа сказал ему, что Британия "не сможет сражаться с армией Путина дольше нескольких месяцев в полномасштабной стрелковой войне, потому что у нас нет боеприпасов и запасов техники для этого", Маговен признал, что это так.

Напомним, 26 марта французский телеканал LCI со ссылкой на военные источники сообщил, что армия страны может быть дислоцирована в Украине для прямых боевых столкновений с российскими войсками при определенных условиях.

22 марта начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхар заявил, что России не стоит ожидать, что Запад ограничит свою поддержку Украины только поставками оружия.