Зеленский посетил раненых бойцов и съездил на позиции 117-й бригады ТрО (фото, видео)

Президент Украины осмотрел командный пункт 117-й отдельной бригады территориальной обороны, а также встретился с военнослужащими, которые получили ранения на Купянском, Бахмутском направлениях и возле села Крынки на Херсонщине.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Сумскую область, во время которой посетил раненых бойцов, которые проходят лечение в местном госпитале, а также вручил награды украинским защитникам и побывал в командном пункте 117-й отдельной бригады территориальной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Владимир Зеленский вручил раненым защитникам Украины государственные награды: ордена "За мужество" III степени, медаль "За военную службу Украине", медаль "Защитнику Отечества", — говорится в сообщении.

Он поблагодарил украинских бойцов за службу и пожелал скорейшего выздоровления от ранений полученных на Купянском, Бахмутском направлениях и возле села Крынки на Херсонщине.

Зеленский прибыл в командный пункт 117-й бригады ТрО Фото: Офис президента

Глава государства также посетил расположение 117-й отдельной бригады территориальной обороны, где ему рассказали об организации обороны на трех линиях рубежей и об актуальных потребностях в оружии и технике.

"Владимир Зеленский также выразил благодарность родным и близким военнослужащих, которые поддерживают и вдохновляют наших защитников, а воинам пожелал крепости", — сообщили в Офисе президента.

Бойцов 117-й отдельной бригады ТрО Владимир Зеленский также наградил различными военными наградами.

Напомним, 26 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым был уволен Алексей Данилов с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а также Александр Литвиненко — с позиции главы Службы внешней разведки. Новым главой Службы внешней разведки стал Олег Иващенко, а Данилова сменил Литвиненко.

Сам Данилов не назвал причин отставки. В своем посте в Facebook он поблагодарил президента и команду, а также поблагодарил судьбу за возможность работать на интересы Украины в мирное и военное время.