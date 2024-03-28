"Просто Первая мировая": в Белогоровке бойцы ВСУ ведут подземные бои с оккупантами (фото)

ВС РФ пытаются выбить бойцов ВСУ из катакомб с помощью управляемых авиабомб. В Генштабе сообщили, что оккупанты предпринимали попытки прорвать украинскую оборону на этом направлении.

На Луганщине в Белогоровке бойцы Сил обороны Украины ведут подземные бои с российскими оккупантами. Для этого используют промышленные тоннели. Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

"Муд Белогоровки в одном фото. Да, это те самые катакомбы, которые идут от промки до самого села, в середине них на территории местной промзоны часто идут бои. Частенько было такое, что наши в тоннеле, а над ними уже п**ары", — рассказал он.

Он добавил, что ВС РФ пытаются выбить бойцов ВСУ из катакомб, для этого пытаются их разрушить сбросами управляемых авиабомб.

"С поверхности п**ары по тоннелям постоянно работают КАБами, чтобы пробить дыру и повторить ''проход через трубу'' как в Авдеевке. Просто Первая мировая, лазить там — такое себе удовольствие", — сообщил "Алекс".

В утренней сводке Генштаба ВСУ 28 марта сообщалось, что на Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Ранее "Алекс" рассказывал, что 15 бойцов ВСУ заблокировало в тоннеле под оккупантами в Белогоровке. В тот день враг авиационными бомбами обвалил сооружения одного из тоннелей, где находились украинские защитники.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ смогли выйти из Белогоровки на Луганщине с позиций, которые находились прямо под носом оккупантов. Пока они сидели заблокированными в тоннеле, им стабильно подбрасывали еду и БК.