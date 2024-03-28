Доминировали: саперы РФ "сдетонировали" во время установки водных мин на Левобережье (видео)

Российские оккупанты минировали водную поверхность от ВСУ, зато подорвались на своих же минах, которые уже установили ранее.

На Левом берегу Херсонской области российские саперы подорвались на собственной мине во время минирования водоема. Об этом сообщил в командир 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Роберт Бровди "Мадьяр".

На опубликованных "Мадьяром" кадрах видно, как двое российских саперов на лодке устанавливают водные мины на левом берегу Днепра. Один из них берет боеприпасы с плавсредства и бросает их в воду, таким образом минируя территорию.

Пока оккупанты минировали один квадрат водной поверхности, лодку течением занесло на другой, ранее заминированный, и она взлетела в воздух вместе с вражескими саперами.

"Берзперечные лидеры на мартовскую "премию Дарвина". Сбросил одну, берется за другую... и на"! Автофеляция называется", — прокомментировал случившееся с россиянами Роберт Бровди.

Напомним, что "Мадьяр" показал, как украинские бойцы доплывают до левобережья Херсонщины. Во время передвижения ВС РФ открывают по ним огонь.

Ранее сообщалось, что ВС РФ стали реже штурмовать Крынки из-за больших потерь. Трое суток наблюдалось затишье, ведь формировать штурмовые группы оккупантам стало сложнее. Крайние 3 попытки атаковать закончились отступлением.