Удар по Киеву был проверкой: что заставило РФ достать "Цирконы", — офицер ВСУ (видео)
Руководитель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко предупредил, что под угрозой новых ударов города, которые потенциально не защищают комплексы Patriot. По его словам, ракеты "Циркон" дорогие, но уже накоплены в Крыму.
ВС РФ ищут новые методы ракетных атак. Не исключено, что следующие обстрелы будут комбинированными — с применением гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом в эфире телемарафона 28 марта рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко.
Он сообщил, что Россия разрабатывала ракеты типа "Циркон" еще с 2011 года. На вооружение ВС РФ их приняли в 2022 году. В прошлом году враг уже атаковал ими — Одессу и Николаев.
"Ставились не столько задачи нанести разрушения этой ракетой, сколько стоял вопрос, сможет ли она обойти системы противовоздушной обороны в Киеве, насколько она способна быстро перемещаться и обманывать радары. И, видно, был расчет на эффект неожиданности", — пояснил Тимочко.
По его словам, оккупанты пытаются использовать все, что имеют на вооружении. "Циркон" — "очень дорогой", как и "Кинжал". По разным оценкам, себестоимость одной ракеты достигает 10-29 миллионов долларов. Кроме того, "не дешевыми" являются пусковые установки и подготовка подразделений, отвечающих за обслуживание и пуски оружия.
Военный предположил, что РФ сейчас ищет новые пути и механизмы для нанесения ударов по Украине. На это врага могла "вдохновить" эффективная работа ПВО по ракетам "Кинжал", "Искандер" и типов Х.
"Наверное, в следующих ударах они будут пытаться комбинировать "Искандеры", "Калибры", "Цирконы"", — предположил Тимочко.
Он напомнил, что также Россия потеряла значительное количество кораблей, которыми подвозили "Калибры". Ракеты "Циркон" в то же время, вероятно, уже накоплены в Крыму.
"Ожидать таких ударов по другим городам и областям, конечно, нужно. Поскольку эта ракета является очень быстрой, они будут пытаться атаковать те города, где потенциально может не быть Patriot. Для того, чтобы нанести ущерб и демонстрировать мощь", — добавил военный.
Напомним, журналист Александр Матвиенко объяснил, почему ракету "Циркон" сейчас можно считать самой опасной ракетой из всего арсенала РФ.
Офицер запаса Алексей Гетьман заявил, что в ударах "Цирконами" нет ничего необычного. По его словам, первые атаки на Киев были разведывательными.