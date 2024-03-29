"Во время падения потеряла двигатель": в Сумской области взорвали ракету Х-59 (видео)

Российская ракета весом 930 килограммов упала в лесу, не сдетонировав. После подрыва саперами загорелась сухая трава, поэтому полиции пришлось тушить пламя.

В Сумской области обнаружили вражескую авиационную ракету, которая не сдетонировала. 29 марта пресс-служба полиции Сумской области поделилась кадрами ее подрыва.

Сообщается, что ракету заметил во время патрулирования полицейский Иван Коваленко.

"Вражеская ракета была обнаружена в лесу неподалеку от одного из сел Сумской области. Во время падения она не взорвалась, но получила повреждения корпуса и потеряла двигатель", — отметили в полиции.

Фото с места событий Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области

Взрывотехники установили, что находкой является ракета Х-59 "Овод".

"Эта ракета класса "воздух — земля", примерно семь метров длиной, весит 930 килограммов и имеет мощную боевую часть весом более 280 килограммов. При попадании в цель — вызывает серьезные разрушения и гибель людей. Подобное оружие, в случае обнаружения, уничтожается системами противовоздушной обороны еще в полете, но если не взорвалось во время падения, то обезвреживается саперами на месте обнаружения", — проинформировала пресс-служба.

Фото с места событий Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области

Саперы осмотрели ракету и отделили ее боевую часть от корпуса. Позже ее уничтожили с помощью накладного заряда взрывчатки.

"От взрыва загорелась сухая трава на опушке возле поля, поэтому полицейским пришлось еще и тушить возгорание, чтобы пламя не перекинулось на лес", — рассказали в ведомстве.

Украинцам напомнили, что в случае обнаружения боеприпасов или подозрительных предметов нельзя подходить близко и касаться их.

"Есть данные о том, что враг снаряжает некоторое свое оружие, которое использует против украинцев, специальными устройствами отложенного действия. Они могут сработать даже через несколько часов, а то и суток после падения", — подчеркнула пресс-служба.

Обнаружив взрывоопасный предмет, нужно отойти на не менее 100 метров и позвонить на линию 102.

Напомним, ночью на 29 марта ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины. В "Укрэнерго" сообщали, что враг ударил по энергообъектам.

В Воздушных силах ВСУ информировали, что Россия запустила 99 воздушных целей, среди которых были девять управляемых авиационных ракет Х-59.