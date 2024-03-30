10 тысяч "зубов дракона": на Киевщине развивают фортификационные сооружения, — ОВА

Кроме "зубов дракона" в области роют противотанковые рвы и устанавливают другие невзрывные заграждения, чтобы жители столичного региона чувствовали себя в максимальной безопасности, заявили в Киевской ОГА.

В Киевской области продолжаются работы по обустройству фортификационных сооружений для обороны региона. Уже установлено около 10 тысяч так называемых "зубов дракона". Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в Facebook в субботу, 30 марта.

По его словам, защита границ является одной из главных целей политики безопасности.

"Развиваем оборонительные рубежи и обустраиваем эффективную систему инженерных заграждений, чтобы жители Киевщины чувствовали себя в максимальной безопасности. Строительство ведется в соответствии с государственными задачами. Все работы согласовываем с военными в соответствии с потребностью и целесообразностью", — написал Кравченко.

Фортификации предусматривают разветвленную систему траншей, блиндажей, а также других видов укрытий.

"Устанавливаем заградительные рубежи — "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения. Уже установили почти 10 тыс. бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров. Работы не прекращаем ни на день, все необходимые материалы и техника есть", — заверил начальник Киевской ОГА.

Кравченко отметил, что строительство фортификаций находится под постоянным пристальным контролем. Происходит постоянная коммуникация с военными, представителями всех правоохранительных органов и подрядчиками, которые привлечены к процессу возведения сооружений.

7 марта глава Запорожской ОГА Иван Федоров показал, как происходит строительство фортификаций в области.

18 марта The Sunday Times написало, что Силы обороны Украины возводят противотанковые рвы, линии обороны и устанавливают "зубы дракона", чтобы не пропустить российских оккупантов дальше в Украину.