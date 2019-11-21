Катализаторы бунта. 6 фраз, с которых начинались революции в разных странах

Второй украинский Майдан начался 21 ноября 2013 года с короткого поста в Facebook журналиста Мустафы Найема: "Встречаемся в 22:30 у монумента Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей. Перепост всячески приветствуется!" В тот вечер люди собрались в центре Киева, чтобы выразить протест в связи с остановкой евроинтеграции Украины. Тогда никто не мог знать, что вскоре акценты сместятся и манифестанты начнут требовать смены власти.

В истории есть и другие примеры, когда несколько фраз, произнесённых в нужное время в нужном месте, меняли судьбу страны. При этом не всегда дело доходило до революции в классическом понимании и кровопролития.

"Граждане, к оружию!"

12 июля 1789 года парижане узнали об отставке генерального директора финансов Неккера. Он был популярен в народе, считалось, что этот политик способен вывести страну из социально-экономического и политического кризиса. Об отставке разволновавшимся парижанам объявил адвокат и журналист Камиль Демулен: "Я только что прибыл из Версаля. Неккер получил отставку — возможно ли большее глумление над нами? У патриотов остаётся только одно средство — прибегнуть к оружию. Граждане, к оружию!" Демулен предложил штурмовать Бастилию — тюрьму, которая символизировала репрессивную мощь государства. Так началась Великая французская революция.

"Программа нашей партии простая: мы хотим править Италией"

Эту фразу лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини произнёс 24 октября 1922 года на 60-тысячном митинге в Неаполе, когда понял, что может рассчитывать на поддержку народа. "Настало время фашистам заняться управлением Италией. Оно или будет передано нам добровольно, или мы пойдём маршем на Рим и сами захватим его в свои руки", — заявил он под аплодисменты манифестантов.

Это не было бахвальством: в то время, как Муссолини произносил речи, его соратники, в чьём распоряжении была армия так называемых чернорубашечников, один за другим захватывали итальянские города, как правило, не встречая сопротивления правительственных войск. Когда 30 октября лидер фашистов прибыл в Рим, король уже был на всё согласен и утвердил Муссолини на посту премьер-министра. Новый премьер не стал стесняться и назначил себя министром внутренних дел, а также возглавил МИД, вскоре подавил оппозицию и получил диктаторские полномочия.

"У меня есть мечта"

В августе 1963 года в США состоялся марш на Вашингтон, в котором приняли участие около 300 тыс. человек, добивавшихся равных прав для белого и чёрного населения Америки. У подножья монумента Линкольну баптистский проповедник, лидер Движения за гражданские права чернокожих Мартин Лютер Кинг произнёс речь "У меня есть мечта". Он призвал уравнять в правах всех американцев и поделился мечтой о том, что даже традиционно расистские южные штаты превратятся в оазисы свободы и справедливости.

Проповедник не призывал чернокожих американцев к акциям неповиновения, однако эта демонстрация заставила политиков считаться с общественным мнением. В 1964 году власти приняли закон, запрещающий сегрегацию в общественных местах, а годом позже издали закон, гарантирующий равные избирательные права для всех американцев.

"Запрещать запрещается"

Этот лозунг, став популярным среди парижских студентов-леваков, в мае 1968 года привёл к волнениям во французской столице: юные хиппи решили добиваться социальной справедливости, устраивая уличные бои с полицией. Когда к студентам присоединились профсоюзы, началась забастовка, охватившая всю страну. Профсоюзы требовали отставки президента де Голля и воплощения в жизнь формулы "40 — 60 — 1000" (40-часовая рабочая неделя, пенсия в 60 лет, минимальный оклад в 1000 франков).

Эти события, получившие название "Красный май", привели к досрочным парламентским выборам и отставке Шарля де Голля.

"Все на защиту Белого дома!"

19 августа 1991 года в Доме Советов Российской Федерации, который в народе прозвали Белым домом, обосновались противники путчистов из ГКЧП. Когда стало известно о планах штурмовать штаб демократов, на митинге сторонников Ельцина, проходившем на Манежной площади, прозвучал призыв: "Все на защиту Белого дома!" К зданию пришли тысячи людей, в этих условиях без большой крови обойтись было бы невозможно, ГКЧП так и не отдал приказ штурмовать Белый дом.

В итоге путчисты проиграли, а их попытка захвата власти ускорила распад Советского Союза.