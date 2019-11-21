Vive la rеvolution. Как в разных странах вспоминают свои революции

Национальный праздник. Франция

Один из самых известных революционных праздников отмечается ежегодно во Франции 14 июля. На родине он известен просто как Национальный праздник, а за ее пределами – как День взятия Бастилии.

Поводом для празднования послужили события двухсотлетней давности. 14 июля 1789 года разъяренная толпа восставших парижан захватила крепость-тюрьму Бастилию, считавшуюся главным символом абсолютистской монархии. Именно с этой даты принято вести отсчет Французской революции, которую у нас по сложившейся в советское время традиции принято именовать Великой.

Первая годовщина взятия Бастилии была отпразднована с небывалым для тех времен размахом – на Марсовом поле в Париже по этому поводу собрались более 100 тыс. человек. Программа торжеств, официально получивших название Праздника федерации и единства нации, включала военный парад, присягу короля на верность нации, пир и салют.

В последующие девяносто лет никаких особенных празднований 14 июля во Франции не происходило. На фоне стремительно развивающейся революции взятие не имевшей стратегического значения крепости не выгладило таким уж и значимым. О дате снова вспомнили только в 1880 году, когда правительство с целью поддержания республиканских традиций постановило праздновать 14 июля на государственном уровне. Однако, учитывая позицию части депутатов, которые считали взятие Бастилии бесполезным кровавым эпизодом, в принятом по этому поводу законе не было отсылок ни к одному историческому событию, а сам праздник получил нынешнее официальное название.

День венгерской революции. Венгрия

День венгерской революции, один из трех официальных национальных праздников, отмечается ежегодно 15 марта. В этот день в 1848 году с восстания в Пеште под впечатлением от общеевропейской "Весны народов" началась местная "венгерская весна". На тот момент Венгрия уже несколько столетий находилась под властью австрийских Габсбургов. Сначала главной целью восставших были широкая автономия и либеральные реформы, а потом – и восстановление независимости. Вполне вероятно, что революция увенчалась бы успехом, если бы австрийский император Франц II не позвал на помощь своего соседа – российского императора Николая I. В июне 1849 года в Венгрию вторглась 40-тысячная российская армия во главе с генералом Николаем Паскевичем, которая к сентябрю придушила восстание.

Первые годы празднование дат, связанных с революцией, было под запретом. События 1848 года стали отмечать только спустя 50 лет. Правда, законом 1898 года главная роль отводилась 11 апреля (дата принятия Венгерским национальным собранием либеральных "апрельских законов"). Только уже в независимой Венгрии в 1927 году национальным праздником провозгласили именно 15 марта. С приходом к власти коммунистов в 1951 году День венгерской революции снова запретили. И только после бархатной революции в 1989 году традиция празднования была возобновлена.

День революции. Мексика

Годовщину начала Мексиканской революции (1910-1917) ежегодно празднуют в ноябре. 20 ноября 1910 года вспыхнуло вооруженное восстание во главе с Франциско Мадеро против 34-летней диктатуры генерала Порфорио Диаса. Вскоре диктатура была повержена, Мадеро стал новым президентом, но потом и сам пал жертвой заговорщиков. Революция длилась еще несколько лет и унесла жизни сотен тысяч человек, но в результате Мексика получила свое современное обличие.

Сначала День революции в Мексике праздновали 20 ноября. Однако в 2006 году в трудовое законодательство страны внесли изменения, согласно которым теперь День революции отмечают в третий понедельник ноября.

День памяти Ататюрка, молодежи и спорта. Турция

Праздник ежегодно отмечается 19 мая. В этот день в 1919 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк высадился в причерноморском городе Самсун. Произнесенная тогда речь с призывом к мобилизации против иностранной интервенции послужила началом турецкой войны за независимость. Позже Ататюрк назовет 19 мая своим символическим днем рождения.

В то время проигравшая Первую мировую войну Османская империя пребывала в плачевном состоянии и находилась под угрозой расчленения европейскими государствами. Ататюрк смог объединить все национальные силы и начать борьбу с интервентами. Спустя четыре года война завершилась полной победой, а отсталое полуфеодальное Османское государство превратилось в современное светское государство.

День Ататюрка впервые отметили в 1935 году, но 24, а не 19 мая. Центральными мероприятиями торжества стали спортивные соревнования, проведенные на стадионе Фенербахче по инициативе команд Бешикташ, Галатасарай и Фенербахче. Спустя несколько месяцев на спортивном конгрессе было предложено переименовать "День Ататюрка" в "Праздник молодежи и спорта" и отмечать его 19 мая. Таким образом, инициаторы идеи хотели привлечь внимание молодежи к важной исторической дате. В 1938 году был принят соответствующий закон, после чего праздник стал отмечаться ежегодно, а после государственного переворота 12 сентября 1980 года он получил современное название – "День памяти Ататюрка, молодежи и спорта".

День борьбы за свободу и демократию. Чехия

17 ноября в Чехии отмечается один из главных государственных праздников, который тесно переплетен с празднованием Дня студента. 28 октября 1939 года, в годовщину создания независимого Чехословацкого государства, в Праге прошли массовые демонстрации и беспорядки против нацистской оккупации. Однако подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был смертельно ранен студент Ян Оплетал. Его похороны 15 ноября снова вылились в массовые протесты. В этот раз нацисты пошли на более радикальные меры. 17 ноября были закрыты чешские вузы, в концентрационные лагеря отправили 1200 студентов, а девять из них казнены. В память о тех событиях в 1941 году 17 ноября было объявлено Международным днем студентов.

Спустя 50 лет 17 ноября снова сыграло важную роль в истории Чехии. В память о сопротивлении пражских студентов в чешской столице прошла многотысячная демонстрация. Начиналась она под традиционными студенческими лозунгами, а закончилась – с политическими. Власти приказали полиции разогнать митинг, но, как оказалось, зря. В стране началась бархатная революция, которая за месяц повалила власть коммунистов.

Таким образом, 17 ноября получило для чехов двойное значение. В 1990 году эта дата была объявлена государственным праздником — Днем борьбы студентов за свободу и демократию, который в 2000 году переименовали в День борьбы за свободу и демократию.

День триумфа революции. Куба

На Кубе официально празднуется начало и конец Кубинской революции. Утром 26 июля 1953 группа повстанцев во главе с малоизвестным тогда Фиделем Кастро попыталась взять штурмом казармы Монкада в городе Сантьяго-де-Куба, начав таким образом почти трехлетнюю борьбу с диктаторским режимом Фульхенсио Батисты. Теперь годовщина тех событий под названием День национального восстания празднуется на государственном уровне. При этом праздничными считаются не только 26 июля, но также день до и после.

Штурм казарм Монкада завершился неудачей. Кастро и его сторонники угодили в тюрьму, а спустя два года отправились в вынужденную эмиграцию. Революция на время "заглохла", но только чтобы в 1956 году начаться с новой силой. После длительной партизанской войны стратегическая инициатива перешла на сторону революционеров.

1 января Батиста с семьей и ближайшими приближенными срочно покинул Кубу, а в ее столицу вступили части повстанцев. Революция победила, а Фидель Кастро приступил к строительству коммунизма. С тех пор 1 января отмечается как День триумфа революции.

День свободы. Португалия

Ежегодно 25 апреля в Португалии отмечается День свободы в память о Революции гвоздик. Такое "цветочное" название получил бескровный военный переворот, который привел к падению диктаторского режима "Нового государства", установленного еще в 1933 годом Антониу Салазаром. По легенде, продавщица лиссабонского универмага Селеста Сейруш опустила гвоздику в ствол винтовки встреченного ею солдата, после чего ее примеру массово последовали португальцы.

На защиту ненавистного режима никто не выступил, и смена власти в целом прошла мирно. В стране было сформировано временное переходное правительство, которое сложило свои полномочия после принятия в 1976 году демократической конституции, действующей и поныне.

Ныне День свободы – один из 13 государственных праздников и официальный выходной.