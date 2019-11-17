В Грузии нарастают протесты: появились баррикады возле здания парламента

Более 20 оппозиционных партий сегодня провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы. На улицы грузинской столицы вышли тысячи протестующих.

Об этом передают Новости-Грузия.

Демонстранты требуют принять избирательную реформу, которая предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году. Также протестующие требуют отставки премьер-министра Георгия Гахария, которого считают ответственным за силовой разгон предыдущих акций протеста.

Вечером протестующие начали возводить баррикады возле здания парламента Грузии. Улицу братьев Зубалашвили перекрыли мешками с песком и строительным мусором.

Сообщается, что демонстранты объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

"Не расходимся и начинаем полное пикетирование парламента, потому что этот орган утратил свою функцию. Эта ночь покажет, на что мы способны", – сказал лидер бывшей правящей партии "Единое национальное движение", экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе.

Мешки с песком и дровами к парламенту привезли лидеры оппозиционной партии "Европейская Грузия" – депутат Гига Бокерия и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Они требовали, чтобы полиция пропустила к месту грузовую машину, однако правоохранители отказали. Правоохранители пояснили, что любой частный транспорт не может проехать к месту проведения акции, исходя из мер безопасности. После небольшой словесной перепалки оппозиционеры и их сторонники перенесли мешки из машины самостоятельно.

Вашадзе призвал участников митинга использовать "все радикальные инструменты, предусмотренные конституцией и законодательством, чтобы вернуть Грузию гражданам".

Как ранее сообщал Фокус:

В столице Грузии – Тбилиси начались массовые протесты после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.