В британской деревне "добрый самаритянин" уже 5 лет разбрасывает пачки денег

В одной из деревень северной Англии неизвестный самаритянин на протяжении пяти лет разбрасывает пачки денег с тысячами фунтов стерлингов. Об этом сообщает Independent.

Жители бывшей шахтерской деревни Блэкхолл Кольери, на побережье Северного моря, постоянно находят на улицах пачки банкнот по 20 фунтов (25 долларов) в общей сложности на 2 тыс. фунтов (2,6 тыс. долларов). Последняя находка была сделана на этой неделе, она стала четвертой в этом году, а с 2014 года было обнаружено 13 пачек с деньгами.

По словам полиции, деньги обычно бросают разбросаны на виду по всей деревне. Согласно британским законам, у владельца денег есть две недели, чтобы заявить о пропаже, если же этого не произошло, то сумму может забрать человек, который ее обнаружил. Во всех случаях деньги забирали жители деревни, которым посчастливилось найти деньги.

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"Обстоятельства остаются загадкой, поэтому мы будем рады любой информации, которая поможет нам разобраться в происходящем", – заявил детектив-констебль Джон Форстер.

Также Форстер добавил, что с денег даже снимали отпечатки пальцев, проверяли в местных банках и провели многочисленные опросы свидетелей, но дело все еще остается нераскрытым.

"Это может быть работой доброго самаритянина. Мы хотели бы поблагодарить жителей, которые проявили невероятные человеческие качества, принося деньги в полицию", – заявил детектив.

Кроме этого, правоохранитель подчеркнул, что деревня не слишком богата, поэтому найденные деньги всегда были огромной помощью для местных жителей.

"Не думаю, что это преступность, наркоторговля или отмывание денег. Наркоторговцы, как правило, не сорят деньгами", – подытожил детектив.

Как ранее сообщал Фокус: