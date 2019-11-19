Международный суд ООН обязал Россию ответить на иск Украины

Мир
Данное постановление следует за решением от 8 ноября

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года. Соответствующий документ обнародован на сайте инстанции.

Данное постановление следует за решением Международного суда ООН от 8 ноября. Тогда жалобу по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма признали приемлемой.

"Решение о дальнейших процедурных вопросах будет принято в соответствии с установленным порядком", – говорится в документе.

Как ранее сообщал Фокус:

 