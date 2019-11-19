Международный суд ООН обязал Россию ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года. Соответствующий документ обнародован на сайте инстанции.
Данное постановление следует за решением Международного суда ООН от 8 ноября. Тогда жалобу по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма признали приемлемой.
"Решение о дальнейших процедурных вопросах будет принято в соответствии с установленным порядком", – говорится в документе.
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины.
- 8 ноября 2019 года Международный суд ООН в Гааге не принял аргументы РФ на жалобу Украины по расовой дискриминации в Крыму.