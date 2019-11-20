Важного свидетеля по делу импичмента Трампа могут спрятать на военной базе армии США

Армия США примет меры для защиты подполковника Александра Виндмана и его семьи в случае необходимости.

Об этом сообщает Reuters.

Виндмана и его семью могут спрятать на военной базе американской армии.

Представитель США, который говорил на условиях анонимности, сказал, что армия проводит оценку безопасности, так как Виндман выразил обеспокоенность по поводу безопасности его семьи.

Чиновник добавил, что Виндман и его семья могут быть перемещены на базу, если угроза для него возрастет.

По его словам, что армия примет аналогичные меры предосторожности, если кто-либо из военнослужащих обратится с такими проблемами.

Как ранее сообщал Фокус:

29 октября стало известно, что впервые в Конгрессе даст показания чиновник, слышавший разговор Трампа и Зеленского. Виндман дважды регистрировал внутренние жалобы, руководствуясь своим "чувством долга".

Согласно его показаниям, в опубликованной стенограмме разговора отсутствуют некоторые фразы касательно экс-вице-президента США Джо Байдена. Также в документе опущены неоднократные упоминания Трампом выступления Байдена с рекомендацией уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины.

После разрушительных показаний Виндмана, Трамп посоветовал чиновнику перечитать транскрипцию звонка.