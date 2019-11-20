"Знали все": Сондленд заявил, что содержание разговора Трампа с Зеленским не было тайной
В среду, 20 ноября посол США в ЕС Гордон Сондленд начал давать показания в ходе публичных слушаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.
Так, во время своего вступительного слова Сондленд, который похоже сыграл ключевую роль в давлении на Украину, заявил, что действовал согласно указаниям президента.
"В конце концов, во всех случаях, я добросовестно выполнял свою работу. Будучи назначенным президентом, я следовал его указаниям. Мы работали с Джулиани, потому что президент поручил нам это", – заявил посол.
Также в своем вступительном заявлении посол США в ЕС смутно описал свой телефонный разговор с Трампом, которому он позвонил из киевского ресторана. Данный разговор подробно описал ранее советник по политическим вопросам посольства США в Украине Дэвид Холмс.
Сондленд так и не подтвердил, спрашивал ли Трамп о расследовании против Байдена, но заявил, что он был бы удивлен, "если бы президент об этом не спросил".
"Хотя я не могу вспомнить детали звонка президенту 26 июля, но скажу, что разговор не показался мне настолько значительным в то время. На самом деле, я бы очень удивился, если бы президент Трамп не упомянул о расследованиях, учитывая то, что мы тогда слышали от Джулиани", – добавил Сондленд.
По словам посла, адвокат Трампа Рудольф Джулиани передал министру Рику Пэрри, послу Курту Волкеру и другим, что президент хочет, чтобы Зеленский сделал публичное заявление по расследованию против Burisma.
"Джулиани передал эти просьбы непосредственно украинцам. Также Джулиани передал эти просьбы нам", – рассказал Сондленд.
Также Сондленд добавил, что высокопоставленные чиновники Госдепартамента были в курсе содержания скандального звонка Трампа Зеленскому еще до того, как он состоялся. Посол США в ЕС направил электронное письмо госсекретарю Майку Помпео, министру Рику Перри, начальнику штаба Перри и его секретарю Брайану Маккормаку, а также и.о. администрации Белого дома Мику Малвани.
"Вот моя дословная цитата: "Я только что разговаривал с Зеленским. Он готов принять президентский звонок и уверяет, что проведет абсолютно прозрачное расследование и "перевернет каждый камень". Он был бы очень признательным за звонок до воскресенья, чтобы позже рассказать СМИ о "дружеском и продуктивном разговоре". Руководитель аппарата Малвани ответил: "Я попросил Совет нацбезопасности организовать это на завтра", – рассказал Сондленд.
"Все были в курсе, это не было секретом. Все были проинформированы о предстоящем разговоре по электронной почте 19 июля, задолго до президентского звонка. Также я сказал Зеленскому, что в его разговоре с Трампом должны прозвучать заверения "провести полное прозрачное расследование", – добавил посол.
Как ранее сообщал Фокус:
- Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.
- После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского.
- На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.
- За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов.
- Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.
- Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире".