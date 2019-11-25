В Черном море затонуло судно, перевозившее 14 тысяч овец

24 ноября в Черном море у берегов Румынии перевернулось грузовое судно, на борту которого находились более 14 тысяч овец. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что большое грузовое судно Queen Hind шло под флагом островного государства Палау. Инцидент произошел вскоре после того, как корабль покинул румынский порт Мидия.

Все 22 члена экипажа − граждане Сербии, были спасены. Одного из них доставили в больницу с переохлаждением.

На месте ЧП проводится операция по спасению овец, в которой участвуют полиция, пожарные и румынская береговая охрана.

Небольшое количество животных, которые плавали в море спасли, однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.

Причины инцидента пока не известны. Как заявили власти, расследование будет проводиться после того, как завершится операция по спасению овец.

Судно Queen Hind построено в 1980 году, его длина составляет 85 метров, вместимость - 3785 тонн.

Как ранее сообщал Фокус:

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В прошлом году российская баржа с зерном затонула у побережья Керченского полуострова.