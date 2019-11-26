Бриллианты, мечи и броши. Что украли из сокровищницы короля Саксонии

В Дрездене полиция опубликовала первые изображения ювелирных изделий, украденных из сокровищницы Августа Сильного. Об этом сообщает CNN.

В полиции подчеркнули, что показанные сокровища являются лишь частью украденных артефактов, которых насчитывается около 100. Продемонстрированные украшения, по мнению правоохранителей, дают понять масштаб потери.

Так, среди украденных предметов оказались меч, нить жемчуга, коллекция украшений с бриллиантами 18-го века. Почти все артефакты были сделаны во время правления короля Саксонии Фридриха Августа III. Большинство украденных ювелирных изделий были созданы придворными ювелирами Жан-Жак Паларом и Кристианом Августом Глобигом.

Вот перечень артефактов, который опубликовала дрезденская полиция:

Бриллиантовая пряжка

Драгоценность, состоящая из 15 крупных бриллиантов и более 100 мелких, была создана для украшения шляпы. Ювелирное изделие было изготовлено в 1780-х года, его носил Фридрих Август III. В центре украшения находится 16-каратный бриллиант.

Бриллиантовый эполет

Украшение было создано специально для Фредерика Августа III из более чем 230 бриллиантов. Огранка камней была начата еще до начала Семилетней войны в 1756 году, но изделие длиной 22 см было полностью завершено в 1780-х годах.

Меч и ножны

Меч длиной 96 см и весом 553 г сопровождается ножнами. Вместе артефакты украшены почти 800 бриллиантами. Они являются частью набора, состоящего из пряжек для сапог и эполет.

Орден Белого Орла

Фридрих Август III был рыцарем престижного польского ордена Белого орла, поэтому он заказал драгоценное украшению у своего ювелира. Дизайн был создан в виде орла с двумя когтистыми лапами.

Нагрудная звезда Ордена Белого орла

Украшение было создано в Женеве во второй половине 1740-х годов швейцарским ювелиром Жан-Жак Паларом. Восьмиконечная звезда украшена 20-каратными бриллиантами в центре и крестом из красных рубинов.

Брошь в форме банта

Украшение было сделано для супруги Фредерика Августа III, чтобы отметить рождение принцессы Марии Августы из Саксонии, в 1782 году. Ювелирное изделие содержит более 660 бриллиантов с общим весом в 614 карат.

Кулон в виде пальмовой ветви

Кулон использовался для того, чтобы удерживать ленту, на которой находился Орден Золотого руна, основанный для защиты римско-католической веры. В украшении бриллианты расположены таким образом, чтобы сформировать пальметту, которая напоминает пальмовую ветвь.

Нить жемчуга

Размер жемчужин в этом ожерелье варьируется от 6,5 мм до 12,9 мм. Жемчуг был найден около 1734 года, но был соединен в ожерелье между 1927 и 1937 годами.

Как ранее сообщал Фокус: