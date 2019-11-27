В Британии победитель лотереи потратил выигрыш на проституток, убил детей и себя

В городе Хинкли (Великобритания) победитель лотереи потратил выигрыш на проституток и автомобиль, после чего убил двух сыновей, пытался убить жену и совершил суицид. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В понедельник, 25 ноября, Салли Стоукс рассказала в суде, как три года назад ее муж Дэвид совершил несколько преступлений. По ее словам, однажды она обнаружила в телефоне мужа, который он забыл на кухне, переписку с проститутками.

"Также я нашла в его истории посещений запросы о так называемых препаратах для изнасилования на свидании", — отметила она.

Ранее женщина уже находила второй телефон своего мужа, но он ей не дал его посмотреть и разбил. Их отношения ухудшились за несколько месяцев до трагедии, когда Салли обнаружила сумку Дэвида с пачкой денег и лотерейных билетов. При этом он всегда говорил, что в семье нет денег на оплату школы для сына.

На суде Салли рассказала, что на протяжении 16 дет брака ее муж часто лгал. В этот раз он скрыл выигрыш в лотерею 40 тысяч фунтов (около 1,5 миллиона гривен), однако об этот стало известно только в ходе расследования. Полученные деньги Дэвид Стоукс тайно потратил их на покупку машины и проституток.

Британка рассказала обо всем брату и отцу супруга, после чего позвонила самому Дэвиду и предупредила, что собирается обратиться в полицию.

Прийдя домой, Дэвид просил прощения и клялся жене в любви. По ее словам, он не был агрессивен. Вечером того же дня Салли отлучилась к семье обсудить ситуацию, оставив супруга с их двумя детьми – Адамом и Мэттью. Когда она вернулась вечером домой, муж был на кухне. Он предложил ей выпить чаю, после чего она пошла на второй этаж переодеться.

"Я не заметила, что он последовал за мной. Он ударил меня по голове и попытался задушить подушкой. Я сопротивлялась и звала на помощь Адама, поскольку думала, что только он может помочь мне, – вспоминает она. – На вопрос "Где Адам и Мэттью?" он ответил, что за ними кто-то присматривает".

По словам Салли, Дэвид ударил ее скалкой. Он попытался связать руки и ноги жены проводами, но ей удалось схватить скалку, ударить его и выбежать во двор за помощью. Однако он догнал ее и затащил обратно в дом.

Когда к дому подъехала полиция, Стоукс взял в руки кухонный нож и предупредил, что у него при себе есть пистолет. Затем он ударил Салли ножом в бок. Женщине удалось выбраться на улицу, где ее ждали полицейские. Они отвезли пострадавшую в больницу.

"На следующий день мне сказали, что Дэвид убил Адама и Мэттью, а затем совершил самоубийство", – рассказывает она.

Патрульные проникли в дом Стоуксов, как только оттуда выбежала Салли. Они обнаружили убитых мальчиков. Затем они нашли тело Дэвида. Перед убийством мужчина оставил прощальную записку, в которой признавался супруге и убитым сыновьям в любви и раскаивался в содеянном.

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