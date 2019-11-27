Трамп заявил, что не посылал Джулиани в Украину, а импичмент поможет ему опять выиграть выборы

Мир
Американский президент заявил, что импичмент лишает конкурентов поддержки избирателей

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для расследования против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Об этом сообщает Bloomberg.

На вопрос о том, что Джулиани делал в Украине, американский президент ответил, что об этом лучше спросить у самого адвоката.

"Я не давал ему таких поручений... У Руди есть другие клиенты, кроме меня. За эти годы он много работал в Украине", – сказал президент США.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что запущенная в отношении него процедура импичмента только поможет ему выиграть на выборах 2020 года, сообщает The Washington Times.

Во время выступления на митинге своих сторонников во Флориде Трамп заявил, что импичмент лишает конкурентов поддержки избирателей.

"Народу не нравится смотреть на происходящее. Мне кажется, это хорошо для нашей партии. Думаю, это нас приведет прямо к победе на этих выборах", – отметил он.

При этом Трамп добавил, что выигрывает на протяжении последних двух недель, когда в Конгрессе начались слушания по импичменту.

Как ранее сообщал Фокус:

  • На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.