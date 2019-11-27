Трамп заявил, что не посылал Джулиани в Украину, а импичмент поможет ему опять выиграть выборы

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для расследования против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Об этом сообщает Bloomberg.

На вопрос о том, что Джулиани делал в Украине, американский президент ответил, что об этом лучше спросить у самого адвоката.

"Я не давал ему таких поручений... У Руди есть другие клиенты, кроме меня. За эти годы он много работал в Украине", – сказал президент США.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что запущенная в отношении него процедура импичмента только поможет ему выиграть на выборах 2020 года, сообщает The Washington Times.

Во время выступления на митинге своих сторонников во Флориде Трамп заявил, что импичмент лишает конкурентов поддержки избирателей.

"Народу не нравится смотреть на происходящее. Мне кажется, это хорошо для нашей партии. Думаю, это нас приведет прямо к победе на этих выборах", – отметил он.

При этом Трамп добавил, что выигрывает на протяжении последних двух недель, когда в Конгрессе начались слушания по импичменту.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.