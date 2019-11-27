Путин потребует от Зеленского прямых переговоров с боевиками "ЛДНР", – МИД РФ

Россия на саммите "нормандской четверки" в Париже призовет украинскую сторону к прямому диалогу с боевиками "ЛДНР".

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения минских договоренностей", – сказал Лавров.

По мнению Лаврова, президент Зеленский в Париже должен будет подробно изложить, как он видит свои действия по выполнению минских договоренностей.

Глава МИД РФ также сказал, что Россия не может самостоятельно выполнить "минские договоренности", так как она не является их стороной.

"Россия как член "нормандской четверки", сформировала рамки, которые легли в основу "минских договоренностей". И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей, – ред.) зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

15 ноября в Киеве, Париже и Берлине сообщили, что встреча нормандской четверки состоятся 9 декабря в столице Франции. 18 ноября дату встречи подтвердили и в Кремле.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что текст коммюнике уже подготовлен и передан на согласование лидерам нормандской четверки.