О дивный древний мир. Самые невероятные и мрачные находки археологов 2019 года

В 230 году н. э. житель египетской деревни Арриан написал на папирусе письмо своему брату Павлу. Последние 100 лет оно хранилось в Базельском университете, но расшифровали его только теперь. В письме рассказываются политические сплетни, спортивные новости, в частности, описывается новый атлетический зал, а в конце Арриан просит прислать деликатесный рыбный соус. Подписан папирус пожеланием процветать "в Господе", что делает его древнейшим сохранившимся письмом христиан.

Раскопки в Помеях, уничтоженных в 79 году н. э. во время извержения Везувия, длятся не одно десятилетие, но археологи продолжают делать новые открытия. В начале 2019-го они обнаружили термополий — античную закусочную, в которой подавали напитки и горячие блюда быстрого приготовления. На одной из сохранившихся фресок изображена полуобнажённая морская нимфа (нереида), которая едет на коне с хвостом морского дракона. Вероятно, это изображение было логотипом заведения.

Братскую могилу 26 взрослых и детей в немецком Тальхайме обнаружили в 2006 году. Однако тщательное исследование "Ямы смерти" провели только теперь. По мнению учёных, это один из первых примеров массового убийства — бойня произошла около 7 тыс. лет назад. На деревню, вероятно, напали соседи в ходе борьбы за ресурсы. Её жителей пытали, а потом убили каменными топорами.

В Древнем Египте кроме людей мумифицировали кошек, которые считались священными животными. Однако не все мумии делались качественно, встречались грубые подделки. Пример такой халтуры хранится в Музее изящных искусств Ренна (Франция). Учёные установили, что создатели мумии подсунули в свёрток чужие останки: оказалось, что у древнеегипетского кота три хвоста и пять лап, причём все они задние, а вместо головы — вообще моток из ткани.

В Эквадоре археологи сделали жуткое открытие в курганах возрастом 2,1 тыс. лет. Они обнаружили останки двух младенцев, похороненных в "шлемах" из черепов других детей. В древних культурах Южной Америки человеческий череп считался мощным оберегом. Поэтому учёные предполагают, что в данном случае такие страшные "головные уборы" могли быть попыткой защитить невинные души детей.