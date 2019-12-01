Килограмм комфорта. 4 способа северных стран получить счастье: хюгге и прочее

Фокус выбрал ингредиенты из скандинавских рецептов счастья, которые помогут украинцам ощутить радость в тёмные, холодные зимние вечера

Измерить и подсчитать можно всё, включая такие на первый взгляд эфемерные явления, как радость, счастье и комфорт. Этим занимается специальное подразделение ООН по поиску решений устойчивого развития. В 2011 году Генассамблея ООН пришла к выводу, что только экономические факторы, такие как доход или ожидаемая продолжительность жизни, не показывают реального благополучия людей. По мнению ООН, нужен другой критерий развития, и им стало "национальное счастье". Поэтому с 2012 года организация публикует Всемирный доклад о счастье: рейтинг стран, составленный в зависимости от того, насколько благополучными считают себя их граждане. В измерении счастья исследователи, конечно, учитывают экономические показатели, а также свободу выбора, отношение к коррупции и щедрость (расходы на благотворительность и волонтёрство) граждан. В то же время важный пункт формирования рейтинга — опросы о позитивных и негативных чувствах. Респондентов спрашивают о том, смеялись ли они вчера и какие чувства испытывали — радость, счастье, печаль, тревогу или гнев.

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Новая система оценивания показала неожиданные результаты. Оказалось, в странах с крупнейшими мировыми экономиками живут не самые счастливые люди. В докладе за 2019 год США — на 19-м месте, а Китай — на 93-м. Украина в рейтинге резко скатилась: если в 2013 году мы были на 87-м месте, то в 2019-м занимаем 133-е — между африканскими странами Чадом и Эфиопией. А вот первые строки в течение всего времени проведения рейтинга занимают скандинавские страны — их граждане самые счастливые на планете. Одно из объяснений этого феномена — скандинавские концепции уюта и гармонии, такие как датский хюгге или шведский лагом. В последние годы возрос интерес к образу жизни скандинавов, к примеру, книги о хюгге активно переводят в разных странах. А сами скандинавы пользуются вниманием и по всему миру пропагандируют рецепты своего счастья и комфорта. Фокус выбрал ингредиенты из скандинавских рецептов счастья, которые помогут украинцам ощутить радость в тёмные, холодные зимние вечера.

Там, где свет

Общее место скандинавских концепций уюта — обустройство дома. "Сначала мы создаём наш дом, затем он формирует нас. Дом — это место, где мы можем не просто жить, но процветать", — настаивает Мик Викинг, директор копенгагенского Института исследования счастья и автор знаменитой "Маленькой книги хюгге". Поскольку Скандинавия — регион с затяжной, тёмной зимой, его жители много внимания уделяют свету в доме. Собственно, скандинавский стиль интерьеров отличается светлыми тонами мебели из светлых пород дерева и окрашенной в белый цвет, а также большими, часто панорамными окнами, пропускающими максимум естественного освещения. Сделать такое в типичной украинской хрущёвке трудно, но можно воспользоваться более доступным рецептом из Дании: зажечь свечи. Датчане любят их неимоверно: каждый житель страны ежегодно сжигает шесть кг свечей, это самый высокий показатель в Европе. Чтобы добиться уюта, зажигают сразу по несколько свечей, причём не только в частных домах. Это практикуют в школах, на заседаниях компаний и в общественных местах. При этом датчане советуют использовать не ароматические, а обычные свечи, если вы в компании — люди по-разному реагируют на запахи, которые могут быть неприятными и негативно влиять на самочувствие.

Чтобы уютно провести вечер, скандинавы также советуют выключить мобильный телефон и телевизор, затем обустроить зону полулежания с подушками, пледами и соответственно одеться. По версии скандинавов, самые уютные — толстые вязаные вещи: свитера и кардиганы, шали и высокие носки. Поставщик таких вещей — Норвегия, где развился стиль норвежского жаккарда. Это геометрический узор с типично северными сюжетами: снежинками, оленями, горами и ёлками. Как и многие старинные традиции, норвежские узоры появились от нужды и бедности, их вязали из нитей двух или нескольких цветов, которые создавали двухслойное полотно, такая вещь была толстой и очень тёплой. Но сегодня настоящий норвежский свитер стоит от €200.

Гулять так гулять

В этом году первым номером в списке счастливых стран стала Финляндия, 25% территории которой находится за Северным полярным кругом. Жить в арктическом холоде нелегко, поэтому финский рецепт счастья — сису. Это слово означает стойкость и умение не сдаваться перед лицом трудностей. Финны не пугаются морозов и темноты, наоборот, популяризируют активный образ жизни. К примеру, именно в Финляндии в 1970-е изобрели скандинавскую ходьбу с палками, похожими на лыжные. Тогда ходьбу придумали для профессиональных спортсменов-лыжников в качестве летней тренировки. В 1990-х финская фирма Exel стала производить полые палки, ввела термин "скандинавская ходьба" и занялась его популяризацией. Теперь пенсионеры, да и не только они, по всему миру увлечённо ходят по скандинавскому методу.

Также в Финляндии национальные виды активного досуга — сауна и барбекю. Как говорят финны, для них сауна — святое место и состояние души, а не просто заведение, где парятся. В стране оборудовано 3,2 млн саун на 5,4 млн населения, туда ходят семьями и сочетают сауну с купанием в открытых водоёмах, в том числе зимой. С таким же рвением в Финляндии жарят барбекю: в каждом доме есть гриль, и проводится несколько национальных чемпионатов по BBQ. Это занятие финны часто сочетают со спортом: зимой они увлекаются поездками на лыжах и, останавливаясь, обязательно перекусывают. Для этого в лесах и парках Финляндии, на лыжных трассах работают специальные хижины с грилем вместимостью от четырёх до 12 человек. Каждый лыжник, желающий горячего перекуса, может воспользоваться сервисом.

Много времени на свежем воздухе проводят и норвежцы. По статистике, этим занимаются девять из десяти жителей страны. Правда, потомки викингов уже не охотятся и не рыбачат, но гуляют, ездят на велосипедах и плавают. Стратегия активностей на природе принята на государственном уровне. С 1957 года в Норвегии действует "Акт о досуге на открытом воздухе", который гарантирует доступ граждан в любую местность, включая частные земли. Владельцам земли запрещено ставить заборы и другие препятствия, а гуляющие, со своей стороны, должны вести себя в частных владениях аккуратно и не наносить урон.

Горячие напитки

В Швеции концепция национального счастья — лаг. Это слово обозначает умеренность, способность брать ровно столько, сколько необходимо. Но всё же есть область, где шведы не умеренны, поскольку пьют много крепчайшего кофе. По статистике Международной организации кофе, Швеция входит в пятёрку лидеров по закупке кофейных зёрен, ежегодно на одного жителя страны приходится 8,2 кг кофе. Большой объём объясняется местным шведским обычаем под названием фика — это посиделки за кофе и сладостями. Для шведов смысл этого ритуала не в напитке как таковом, а в социализации: фику обязательно проводят с друзьями, родными, коллегами и неспешно беседуют. Этот обычай укоренён в стране повсеместно, включая корпорации. К примеру, фику проводят на заводах и в штаб-квартире Volvo, перерывы предусмотрены штатным расписанием. Среди владельцев и топ-менеджеров шведских компаний принято также собственноручно готовить угощение и приносить его на корпоративную фику, чтобы показать хорошее отношение к команде и сплотить её. Больше кофе, чем шведы, пьют только финны — по 12 кило каждый год. А по отчёту организации Nordic Coffee Culture, 6% женщин и 14% мужчин в Финляндии пьют более десяти чашек бодрящего напитка в день.

Но не кофе единым. Скандинавы на уютных посиделках пьют какао, чай, а также глёг, местный вариант глинтвейна, и другие спиртные напитки. В 2015 году министерство иностранных дел Финляндии выпустило набор эмодзи, символических картинок, описывающих национальный образ жизни. Одна из них — Kalsarikännit. Этим неудобоваримым словом обозначается ситуация, когда вы дома и не собираетесь выходить. Вместо этого вы сидите на диване в одном белье и попиваете что-нибудь горячительное.

Что читать под пледом

У исландцев есть слово gluggavedur, которое переводится как "погода за окном", а обозначает тот особый вид радости, когда вы дома и смотрите в окно, за которым метель, ветер и ледяное крошево. Скандинавская литература — мрачная, как погода за исландским окном. В последние годы особенно популярным в Европе стал жанр скандинавского неонуара: чаще всего это детективы с особо жестокими убийствами, в том числе топором, в декорациях вечной тьмы и северного холода. Феномен этой литературы ещё и в том, что главных героев, расследующих убийства, трудно назвать типичными представителями скандинавского общества. К примеру, Харри Холле, полицейский в романах норвежского писателя Ю Несбё, — запойный алкоголик и курильщик. Лисбет Саландер, персонаж романов шведского писателя Стига Ларссона, — хакер с синдромом Аспергера, аутизмом. Скандинавские авторы — мастера закручивать интригу, создавать атмосферу триллера и в то же время говорить о социальных проблемах. В этом особенно хорош датчанин Питер Хёг, который в своём самом известном романе "Смилла и её чувство снега" рассказывает о расследовании убийства маленького одинокого мальчика, непростых отношениях датчан и гренландцев в атмосфере суровых ледников.

Авторы, пишущие в жанре неонуар, популярны и за рубежом, и у себя на родине. Как говорят скандинавы, жизнь у них спокойная и скучная, поскольку ничего не происходит. Поэтому они набираются саспенса, читая детективы запоем. Кроме того, феномен северного уюта, как исландский gluggavedur, заключается в контрасте: чем суровее погода за окном и страшнее сюжет книги, тем уютнее чувствует себя человек у камина, в мягких носках и под пледом. Ощутить его легко — скандинавских писателей активно переводят и издают в Украине. А если неохота читать, то можно посмотреть кино или сериал из северных стран — например, уже ставший культовым шведско-датский сериал "Мост" или британскую экранизацию романов шведа Хеннинга Манкеля о комиссаре Курте Валландере, которого очаровательно сыграл Эрик Бана.