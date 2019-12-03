С блекджеком и вертолетами. Оккупанты решили строить "свои Мистрали" в Керчи

Универсальные корабли-доки смогут нести на борту от 12 до 16 вертолетов

В России решили построить собственные вертолетоносцы, корабли – аналоги французских "Мистралей". Они смогут нести на борту от 12 до 16 вертолетов.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По информации издания, два универсальных корабля-дока заложат в 2020 году в Керчи. Но в дальнейшей перспективе этот проект может быть и продолжен.

Передать первые два корабля Военно-морскому флоту РФ планируют в 2025 и 2026 годах.

Россия должна была получить первый "Мистраль" еще в 2014 году. Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом. Однако летом 2014-го президент Франции Франсуа Олланд объявил, что в связи с событиями в Украине "Мистрали" не могут быть переданы РФ и останутся в собственности Франции. В 2015 году корабли продали Египту.

Теперь РФ намерена самостоятельно выпускать корабли-доки.

Напомним, в России подсчитали, что строительство нового авианосца может обойтись в 400 млрд рублей, однако такую сумму сейчас правительство РФ не готово выделить.

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