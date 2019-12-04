Основатели Google покинули посты в материнской компании Alphabet

Ларри Пейдж и Сергей Брин занимали пост гендиректора и президента компании

Двое основателей Google Ларри Пейдж и Сергей Брин покинули свои посты в материнской компании Alphabet. Об этом сообщается в официальном заявлении компании, передает Associated Press.

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Теперь руководство компанией переходит генеральному директору Google Сундару Пичаи. До этого, Пейдж занимал пост генерального директора Alphabet, а Брин – президента компании. Должность президента компании была ликвидирована.

Несмотря на свой уход с руководящих должностей, Пейдж и Брин собираются принимать участие в жизни компании в качестве членов совета директоров и акционеров Alphabet.

"Сегодня, в 2019 году, если бы компания была человеком, это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время ему покинуть нас", – сказали Пейдж и Грин, объявляя о перестановках в компании.

По данным СМИ, на протяжении года основатели почти не принимали участия в мероприятиях компании, которую фактически представлял Пичаи. Он выступал на собраниях акционеров и представлял Alphabet на слушаниях в Конгрессе США.

Пичаи работает в компании уже на протяжении 15 лет. Он занимал лидирующие посты в проектах по созданию браузера Chrome и курировал операционную систему Android. Затем занял пост руководителя продуктов Google, а после создания Alphabet был назначен генеральным директором Google.

Пейдж и Брин основали Google в 1998 году. В 2015 году компания была реорганизована в Alphabet.

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