Джулиани встретился с Луценко в Будапеште и приехал в Киев, чтобы поговорить с Шокиным, – NYT

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на этой неделе прибыл в Европу, чтобы поговорить с бывшими украинскими прокурорами с целью создания документального сериала для разоблачения дела об импичменте. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, во вторник, 3 декабря, Джулиани встретился в Будапеште с бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, а затем отправился в Киев, чтобы встретиться с другими бывшими украинскими прокурорами, включая Виктора Шокина и Константина Кулика.

Издание пишет, что о данной поездке ранее не сообщалось.

"Г-н Джулиани использует поездку, о которой ранее не сообщалось, чтобы помочь подготовить больше эпизодов документального сериала против импичмента. Его последние шаги по продвижению теорий, выдвигаемых прокурорами, представляют собой смелые усилия, направленные на то, чтобы дать сторонникам президента новые материалы, чтобы подорвать процедуру импичмента в Палате представителей и, в конечном итоге, судебный процесс в Сенате", – говорится в публикации.

Сериал, первые две серии которого уже вышли в эфир, рекламируется как альтернатива республиканцев слушаниям по импичменту в Конгрессе США. Некоторые из украинцев, опрошенных Джулиани, были приведены к присяге перед камерой, чтобы "дать показания под присягой". Таким образом, канал утверждает, что "опровергает обман импичмента".

По информации издания, в Будапеште Джулиани также говорил с бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко, бывшим народным депутатом Андреем Артеменко и бывшим главой ЦИК Михаилом Охендовским.

В частности, во время встречи Артеменко и Охендовский поставили под сомнение подлинность так называемой "Амбарной книги "Партии регионов" в части, которая касалась бывшего политтехнолога Трампа Пола Манафорта.

Все три украинца, пишет издание, поставили под сомнение обоснованность проведения расследования по импичменту со стороны демократов. Они утверждают, что у Трампа было много причин для того, чтобы просить президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора 25 июля начать расследование в отношении семьи Байденов, а также выяснить, были ли попытки со стороны Украины навредить президентской компании Трампа в 2016 году.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов.

На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний.

Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса.

Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете.

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США примет решение о законности импичмента президенту США Дональду Трампу 4 декабря.