В Казахстане планируют встречу с послом Украины после высказываний о Крыме, – СМИ

В Казахстане планируют сегодня, 5 декабря, провести встречу с послом Украины, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась после реакции Киева на слова президента Касым-Жомарта Токаева об отсутствии факта аннексии Крыма. Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на ряд российских СМИ.

На официальном сайте посольства Украины в Казахстане такой информации нет.

"Они (Украина) хотят, чтобы была встреча в МИД. Скорее всего, я думаю сегодня. Скорее всего, будет посол. Только после этого мы сможем что-то сказать", – процитировали СМИ заместителя министра иностранных дел Казахстана Шахрата Нурышева.

По информации агентства ТАСС, стороны будут обсуждать заявление представительницы украинского МИДа Екатерины Зеленко о намерении сделать демарши в отношении Казахстана.

Представитель дипломатического ведомства Казахстана также сообщил, что готовится заявление на реакцию украинского министерства.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает Крым аннексированным Россией.