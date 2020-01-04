Безвиз на краю мира. В какие новые страны стало легче попасть украинцам

Вкус к хорошему приходит со временем. Когда 11 июня 2017 года Украина подписала соглашение о безвизовом режиме со странами Евросоюза, это событие оценивали по-разному. Скептики указывали на низкий уровень жизни в стране, из-за которого путешествовать в Европу будут единицы, а, собственно, безвиз — не такое уж и достижение, как его преподносят. Тем не менее всё больше украинцев пользуются предоставленной возможностью. Даже по данным Госпогранслужбы за два года действия безвиза около трёх миллионов украинцев пересекли границу с ЕС по новому режиму и с чистыми биометрическими паспортами. В 2018 году таких поездок было 2,3 млн — в 4,2 раза больше, чем в 2017-м. В целом пограничники зафиксировали 42,6 млн поездок в ЕС за два года.

Поскольку страны Европы у нас уже в свободном доступе, а до безвиза с Великобританией и США нам крайне далеко, то украинские дипломаты работают со странами с других концов Земли. В текущем году соглашения о безвизе подписаны по большей части с экзотическими островами где-то в океанах и странами Латинской Америки. Мнения об успехах этого года снова разделились: одни плачут над перспективой оказаться в Колумбии, а другие радуются тому, что украинцам наконец-то открываются круизы по Карибскому морю за вполне подъёмные $500–700 и с выходом в город на каждой стоянке.

Кроме практической стороны вопроса есть ещё имиджевая и мировоззренческая. Благодаря безвизу с ЕС украинский паспорт укрепился, поднявшись в специализированном рейтинге сразу на 17 пунктов. Безвиз открывает умы и делает нас лёгкими на подъём — в том числе и в дальних путешествиях, когда между стыковкой самолётов мы не мучаемся полдня в терминале, а едем гулять в город. Но даже если мы никуда не едем и не собираемся, согласитесь, ведь греет мысль о том, что можно взять и поехать на атолл Бикини.

Маршалловы Острова

Безвиз подписан 28 ноября 2019 г.

Цена перелёта: $2,7 тыс.

Экономия на визе: $100

Маршалловы Острова — государство из трёх десятков атоллов посреди Тихого океана. Наиболее известный из них — атолл Бикини, где в 1954 году американцы взорвали 15-мегатонную водородную бомбу "Браво", мощность которой в тысячу раз превышала те, что сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Но это стало не единственным испытанием: в целом в период с 1946 по 1958 год были взорваны 23 ядерные бомбы.

До сих пор Маршалловы острова — зона повышенной радиации, поэтому туристический поток в республику маленький. Хотя атолл Бикини сейчас открыт для туристов, но яхтсменам нужно разрешение местного руководства на плавание вокруг атолла, а дайверы могут спускаться только в присутствии специального администратора. Часть островов закрыта для посещения, в частности, самый крупный — Кваджалейн, где до сих пор размещена испытательная база американских войск. Попасть на остров можно лишь с письменным приглашением от его резидентов, которые там живут и работают.

Туристы, по большей части приезжающие в административный центр государства, остров Маджуро, наиболее интересуются природным разнообразием этого места. На Маршалловых островах буйная тропическая растительность, а океане — невероятное разнообразие, в частности, 146 видов кораллов. Поэтому поток туристов из США и Японии едет туда преимущественно ради рыбалки и дайвинга — например, вокруг самолётов и кораблей, затонувших в океане в результате ядерных испытаний.

Монголия

Безвиз подписан 8 ноября 2019 г.

Цена перелёта: $900

Экономия на визе: $35

Считается, что Монголия — отсталая страна с низкой плотностью населения, часть которого до сих пор живёт в юртах. Тем не менее она сумела именно этим привлечь туристов. Монгольское министерство культуры, спорта и туризма в 2013 году выдвинуло концепцию "Стань кочевником, исследуй Монголию" с акцентом именно на традиционные обычаи и искусства. Попутно правительство страны на 10% снизило налоги для компаний, работающих в туристической индустрии. Теперь в Монголии — расцвет туризма, в этом году в страну приехало около полумиллиона человек, ежегодно поток туристов повышается на 8–9%.

Для путешественника Монголия — суровое место, здесь континентальный климат с резкими перепадами температур и сильными ветрами круглый год. Наиболее популярны в туристическом плане поездки в пустыню Гоби и летний фестиваль Наадам, где соревнуются в борьбе, скачках и стрельбе из лука, причём форма этих луков не менялась со времён Чингисхана. Но самым смелым путешественникам монголы предлагают зимой отправиться на север страны — к прекрасному глубоководному озеру Хубсугул, расположенному на склонах горного массива Восточные Саяны. Попутно можно пожить у кочевого племени оленеводов цаатанов и покататься на оленях по тайге — в Монголии она тоже есть.

Колумбия

Безвиз подписан 25 сентября 2019 г.

Цена перелёта: $1,5 тыс.

Экономия на визе: $134

Колумбия — одно из самых популярных туристических направлений в Латинской Америке. Отдых у моря можно устроить на потрясающих пляжах Кабо де ла Вела Карибского побережья. Хотите в горы? К вашим услугам — массив Сьерра-Невада-де-Санта-Марта на юго-востоке страны. Любителям древней истории понравится пробираться по джунглям в поисках Затерянного города, который тысячу лет назад построили племена Тайрона, на 650 лет раньше знаменитого памятника археологии Мачу-Пикчу. В Колумбии великолепно представлена архитектура колониального периода, за ней стоит ехать на север страны, в город Момпос. Если же вы увлекаетесь новейшей историей, то едьте в Меделлин, родной город наркобарона Пабло Эскобара. В городе расположен музей Casa de Memoria, где рассказывают печальную историю нарковойн и их жертв. Опытные путешественники советуют не шутить с колумбийцами об Эскобаре, ведь это одна из самых печальных страниц в их истории.

Республика Северная Македония

Безвиз подписан 12 июля 2019 г.

Цена перелёта: €210

Экономия на визе: €12

На самом деле у Украины с этой страной уже несколько лет действует безвиз, просто он был временным и его переподписывали каждый год. С июля — договор на постоянной основе, и украинцы спокойно могут отправляться в Скопье, столицу Северной Македонии. Эту страну называют скрытым туристическим сокровищем Европы: путеводитель Lonely Planet, к примеру, внёс её в десятку стран, куда стоит поехать в 2020 году. Македония — исторический перекрёсток культур, где есть и античное, и византийское, и оттоманское наследие. К примеру, в старом городе Скопье вы увидите крепость V в. постройки, турецкий базар и средневековые церкви, а ещё — красивый мемориальный дом матери Терезы, которая родилась в столице Македонии. Также в балканской стране прекрасная средиземноморская природа. Наиболее популярная достопримечательность — самое глубокое на Балканах Охридское озеро на границе с Албанией. За очень красивыми фотографиями стоит ехать в город Охрид, старая часть которого живописно раскинулась на холмах и отражается в воде.

Содружество Доминики

Безвиз подписан 15 мая 2019 г.

Цена перелёта: $900

Экономия на визе: $22

Туристические путеводители предостерегают читателя, чтобы он не спутал Доминику с Доминиканской Республикой. Обе находятся в Карибском море, но если Доминикана делит большой остров с Гаити, то Доминика — это небольшой остров, находящийся восточнее, между Гваделупой и Мартиникой. Правительству Доминики эта путаница надоела хуже горькой редьки, и оно своеобразно отомстило: требует предварительно оформлять визу от жителей единственной в мире страны, и это Доминиканская Республика.

В отличие от растиражированного "большого брата", куда из Киева летают чартерные рейсы, на Доминике массовый туризм не развит. На острове до сих пор нет ни одного сетевого отеля, зато — раздолье для экотуризма среди нетронутой природы. Доминика — один из красивейших Карибских островов с вулканическими горами, густыми мангровыми лесами, водопадами и гейзерами. Фанаты подводного плавания особенно ценят риф Шампань на юге острова. В этом месте термальные источники выходят на дно океана и вода пузырится, как шампанское, а под водой — разноцветные растения и морские животные.