Мосгорсуд отправил в тюрьму экс-министра Рудьковского за брошенный в посольство РФ камень

Московский городской суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего народного депутата Украины и экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, которого обвинили в нападении на посольство РФ в Киеве. Об этом сообщает Агентство Москва.

Прокурор просил для него шесть лет колонии.

Рудьковскому инкриминировали ч. 2 ст. 360 УК РФ, участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой.

В российской Генпрокуратуре заявляли, что целью нападения было "осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами". В 2014 году Рудьковский бросил камень в посольство России в Киеве.

В том же году политик выехал из Украины, а в мае 2018 года был задержан в ОАЭ якобы за поддельный иракский паспорт. При этом у него обнаружили несколько паспортов других стран. Позже полиция Объединенных Арабских Эмиратов отпустила ранее задержанного экс-министра транспорта. Информацию об иракском паспорте опровергли.

В сентябре 2018 года Рудьковского задержали уже в Москве. Как выяснилось, экс-министр был заочно арестован по ходатайству Следственного комитета еще в мае 2016 года.

По версии российского следствия, бывший народный депутат Украины является виновным в нападении на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года.

В тот день под стенами российского диппредставительства собрались активисты с требованием прекратить агрессию против Украины. В России утверждают, что здание якобы забросали камнями и попытались его поджечь. Следствие считает, что активное участие в этом принимал и Рудьковский.

По данным российской прессы, на суде бывший народный избранник полностью признал свою вину.

Николай Рудьковский был министром транспорта и связи времен президентства Виктора Ющенко, экс-нардеп VII созыва от Партии регионов (2012-2014). После разгона студенческого митинга 30 ноября 2013 года, Рудьковский написал заявление об уходе из Партии регионов.

21 февраля 2014 года он был инициатором внесения на рассмотрение Верховной Радой Украины законопроекта импичмента Виктору Януковичу.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре 2018 года Басманный суд Москвы продлил срок ареста Николаю Рудьковскому.