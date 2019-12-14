Не оценил шутку. В Британии друг зарезал эксгбициониста

В Великобритании, в городе Киддерминстер, эксгибициониста, который часто показывал свой пенис "как трюк на вечеринке", был убит своим другом, который считал, что он склоняет его к половой связи.

Об этом сообщает Daily Mail.

48-летний Пол Ланди, который "верил, что он был Божьим подарком дамам", регулярно показывал свой половой орган перед другими людьми, потому что он "гордился размерами". Однако, 28-летний Натан Колдер возражал против такого поведения и зарезал его в своем доме 22 мая этого года.

Колдер отрицал убийство и утверждал, что он действовал в целях самообороны, потому что жертва "предлагала вступить в половую связь и избила его".

Тем не менее, друзья и родственники рассказали присяжным, что Ланди не был геем или бисексуалом и "был слишком любящим, когда выпивал".

Колдер предстал перед судом по обвинению в убийстве и был единогласно признан виновным присяжными в Вустерском королевском суде. Присяжным рассказали, как он оставил своего друга с ужасными травмами после того, как трижды ударил его ножом. Он был приговорен к пожизненному заключению.

"Потеря отца, друга и родственника незаменима. Я не сомневаюсь, что мистер Ланди мог сделать подобные вещи, о которых вы говорили, однако, с этим вам можно было справиться – просто уйти. Возможно, вам было противно то, что он делал, вы разозлились, взяли нож и действовали в гневе, который сформировал намерение убить", – сказала судья Роберт Джакс.

Соседка мистера Ланди пришла домой и обнаружила его на полу в луже крови в гостиной с серьезными травмами лица около 22:30 23 мая.

Следствие установило, что в среду, 22 мая, Колдер находился в доме Пола, после того как камера видеонаблюдения зафиксировала, что они оба посетили местный магазин, прежде чем вернуться в дом.

Колдер и Ланди провели тогда вечер вместе, пили и знали друг друга около двух лет и были "хорошими друзьями". Но Колдер тогда впал в ярость после того, как Ланди спросил, совершит ли он с ним половой акт.

"В то время, когда Колдер был в доме Пола, он напал на него и убил, демонстрируя полное отсутствие уважения к человеческой жизни", – сказал главный детектив Карл Мур.

Прокурор Йонас Ханкин назвал нападение "сфокусированным и решительным".

"Что бы он ни говорил или делал, или что бы ни было причиной вспышки насилия, которое г-н Кальдер использовал в ответ на безоружного человека, была чрезвычайно неразумной", – сказал Ханкин.

Кроме того, Ханкин сказал суду, что у Колдера было в общей сложности 24 обвинительных приговора по 33 отдельным преступлениям, которые были еще в юности.

"Подсудимый имеет склонность к незаконному насилию. Его история лишает подсудимого смягчения приговора", – добавил он.

Вскоре, после смерти отца, сын мистера Ланди Льюис Хьюз сказал полиции: "Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь говорил, что мой папа был геем или бисексуалом. "Он гордился размером своего члена. Это был его трюк на вечеринке".

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