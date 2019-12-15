В туалет с 6 телохранителями. Британские СМИ высмеяли Путина

Во время проведения саммита "нормандской четверки" 9 декабря в Париже российский лидер Владимир Путин был замечен выходящим из туалета в сопровождении шести охранников.

Об этом написало британское издание Mail Online, опубликовав соответствующее видео.

"67-летний российский лидер был заснят выходящим из туалета после того, как пять телохранителей убедились, что вокруг ему ничего не угрожает. Еще один охранник следовал за ним в момент, когда он выходил из туалетной комнаты в Елисейском дворце", – пишет издание.

Похожее видео также обнародовал в Twitter журналист NBC Джон Фишер.

"Итак, я насчитал, что 6 человек сопровождают Владимира Путина в туалет ...", – указал он в соцсети.

Бывший глава немецкой разведовательной службы рассказал изданию BILD, что такое поведение Путина является возмутительным.

Отмечается, что российский президент также назначил одного из своих вооруженных охранников членом делегации, чтобы ему было разрешено сидеть в комнате для переговоров.

Экс-глава немецкой разведки добавил, что это была "открытая провокация и угроза".

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.