Из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой в Италии эвакуировали весь город

Мир
54 тысячи жителей временно покинули свои дома

Из-за обезвреживания неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны в итальянском городе Бриндизи 15 декабря было эвакуировано около 54 тысяч жителей. Об этом сообщает La Repubblica.

"Горожане должны были покинуть свои дома до 8 утра 15 декабря. Воздушное и железнодорожное сообщение в городе также временно было останавливлено. Улицы патрулировались с помощью дронов, чтобы выявить тех, кто не покинул город",  – говорится в сообщении.

Бомба метровой длины содержала около 40 килограммов тротила. Предполагается, что взрывчатку английского производства скинули на город в 1941 году.

Во второй половине дня бомбу обезвредили и позволили жителям вернуться в свои дома.

Как ранее сообщал Фокус:

  • А в польском городе Глогув из-за авиабомбы вывезли три тысячи жителей. Бомбу нашли при ремонте улицы в центре города. И сдетонировать она могла в любой момент.