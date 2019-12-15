Макрон попросил Путина вернуть во Францию останки друга Наполеона, найденные под Смоленском

Французский лидер Эммануэль Макрон попросил президента РФ Владимира Путина вернуть во Францию останки, принадлежащие одному из близких знакомых императора Наполеона Бонапарта, генералу Гюдену. Об этом сообщает издание Le Point.

По информации издания, Макрон "попросил приступить к организации операций, касающихся передачи останков генерала". Наряду с этим он запланировал провести торжественную церемонию с участием российского лидера. Предположительно, память генерала Гюдена почтят в парижском Доме Инвалидов, после чего останки предадут земле.

Российские археологи обнаружили останки Гюдена в июле 2019 года. Тогда проводились масштабные раскопки на Королевском бастионе в Смоленске. Тело было в деревянном гробу с прогнившими стенками.

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Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер (1768-1812) учился в Бриенской военной школе вместе с будущим императором Наполеоном Бонапартом, был его близким другом и идейным спутником.

В 1794—1796 годах сражался в рядах Рейнской, Северной, Самбро-Маасской армий. В 1800 году получил звание дивизионного генерала.

Во время Прусской кампании Наполеона 1806 года Гюден сражался в битве при Ауэрштедте 14 октября, результат которой определил судьбу Пруссии: страна пала.

В 1809 году в составе корпуса маршала Даву Гюден принимал участие в сражениях при Танне, Экмюле, Ландсхуте, Абенсберге, Виттенау, Регенсбурге. В сражении при Ваграме 6 июля 1809 года был четыре раза ранен. В августе 1809 года, не оставляя командования дивизией, получил почетное назначение губернатором императорского дворца Фонтенбло.

Во время русской кампании 1812 участвовал в Смоленском сражении. Пушечный выстрел оторвал ему ногу. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он и умер. По словам Наполеона, Гюден "давно бы уже получил жезл маршала, если бы можно было раздавать эти жезлы всем, кто их заслуживал".

Как ранее сообщал Фокус:

В 2017 году в городе Мэдисон в штате Нью-Джерси обнаружили считавшийся 85 лет утерянным бюст Наполеона, созданный французским скульптором Огюстом Роденом.