В Китае принят на вооружение первый построенный в стране авианосец

В Китае принят на вооружение первый самостоятельно построенный авианосец "Шаньдун". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, корабль был спущен на воду еще 2017 года и прошел несколько этапов испытаний.

Конструкция "Шаньдуна" похожа на конструкцию авианосца "Ляонин", который Китай купил у Украины в 1998 году в недостроенном состоянии. Впоследствии он был перестроен и переоборудован. Сейчас "Ляонин" используется в основном для учений.

В последнее время Пекин усиливает свое военно-морское присутствие в Южнокитайском море и вокруг Тайваня. По сообщениям государственных СМИ, Китай нуждается как минимум в шести авианосцах. В то же время, Соединенные Штаты имеют 10 авианосцев и планируют построить еще два.

Как ранее сообщал Фокус:

Новый авианосец для ВМФ России может обойтись примерно в 400 миллиардов рублей.