На компьютерах Путина установлена устаревшая система Microsoft Windows XP, – The Guardian

Президент РФ Владимир Путин в Кремле и в официальной резиденции Ново-Огарево использует в работе компьютеры, на которых установлена устаревшая операционная система Microsoft Windows XP. К такому выводу пришли журналисты The Guardian, изучив публикуемые пресс-службой Кремля фотографии.

"Российские агенты были обвинены в глобальных хакерских операциях, но кто-то в Кремле явно забыл сообщить Владимиру Путину о важности кибербезопасности", – написало The Guardian.

По информации британского издания, на обоих компьютерах, в Кремле и Ново-Огарево, установлены фоновые изображения кремлевских башен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать, почему Путин продолжает использовать устаревшую операционную систему.

Microsoft прекратила выпускать регулярные обновления безопасности для Windows XP и Office 2003 в апреле 2014 года.

"Однако, похоже, что российские правительственные постановления не позволили Путину перейти на более новую версию Microsoft 10", – говорится в статье.

Microsoft предупреждает на своем веб-сайте, что компьютеры под управлением Windows XP "уязвимы для угроз безопасности и вирусов".

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