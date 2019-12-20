Два огромных круизных лайнера с пассажирами врезались друг в друга

Два громадных круизных лайнера с пассажирами компании Carnival Cruise врезались друг в друга в порту вблизи мексиканского острова Косумель. Видеозапись ЧП опубликовал очевидец с ником @Thugle в Twitter.

На ролике видно, как корабль Carnival Legend подплывает к судну Carnival Glory, а затем врезается в него и частично разрушает одну из его нижних палуб. На следующих кадрах Carnival Legend дает задний ход и отплывает от Carnival Glory.

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Судно Carnival Legend имеет длину 292,50 метров, ширину 32,20 метров. Кстати, 30 сентября 2009 года сильным ветром также у острова Косумель лайнер Carnival Legend прижало к Enchantment of the Seas, в результате чего судно было повреждено. Carnival Glory имеет длину 290,2 метров и ширину 35, 4 метра.

Как ранее сообщал Фокус:

5 октября круизный лайнер Prinzessin Isabella, который ходит под флагом Мальты, и грузовое судно Blue Star I, которое ходит под флагом Панамы, столкнулись на Дунае между портовым городом Измаил и румынским портом Тулча.

2 июня 13-палубный круизный лайнер "Opera" потерял управление при заходе в Венецию и врезался в причал и прогулочный теплоход. В результате столкновения пострадали пять человек.