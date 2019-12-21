Рекламный перебор. Google оштрафовали во Франции на 150 млн евро

Французская антимонопольная служба оштрафовала Google на 150 миллионов евро за злоупотребление доминирующей позицией на рынке рекламы. Об этом сообщило немецкое информагентство DPA.

Компанию обвинили в том, что правила рекламной платформы Google Ads непрозрачны и трудны для понимания. Также было приказано уточнить правила для объявлений Google и процедуру блокировки аккаунтов рекламодателей.

Расследование политики Google было начато по жалобе французской компании Gibmedia, которая управляет различными веб-сайтами. Google заблокировал ее на своей рекламной платформе в 2015 году.

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В Google сказали, что опротестуют решение антимонопольного органа. Также пояснили, что Gibmedia была заблокирована, потому что "компания рекламировала сайты, которые обманывали людей, платящих за услуги на неясных условиях выставления счетов. Мы не хотим такого рода рекламы в наших системах, поэтому отказались от рекламных доходов, чтобы защитить потребителей".

Напомним, что генеральные прокуроры во всех 50 штатах США начали антимонопольное расследование в отношении доминирования Google на рынке рекламы и использования данных потребителей.

Антимонопольные органы ЕС оштрафовали Google в марте на 1,49 млн евро за создание препятствий услугам других компаний и преференции собственному продукту Adsense for Search.

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