В Англии почтальон умер от изнеможения, доставляя открытки и подарки к Рождеству

В Великобритании почтальон Пол Краш скончался после изнурительного 12-часового рабочего дня во время доставки писем и подарков к католическому Рождеству. Об этом пишет Daily Star.

Отмечается, что 42-летний англичанин работал водителем в почтовой компании. Из-за праздников и загруженностью заказами работодатель удвоил нормативы. Вместо положенных ста писем за смену водители должны были развозить до 240. В таком жестком режиме им пришлось работать около семи недель.

В среду, 18 декабря, Пол Краш, выйди на работу, выглядел уставшим и жаловался, что ему было трудно проснуться с утра. Когда он вернулся в офис после изматывающих 12 часов работы, у него случился сердечный приступ, и он умер на месте.

Позже было установлено, что Краш умер по естественным причинам, но родственники мужчины уверены, что причиной смерти стала тяжелая работа.

У Краша осталась жена и двое детей.

Как ранее сообщал Фокус:

В День Святого Николая в Киеве зажгли главную елку Украины. Празднование началось со встречи со Святым Николаем и карнавального шествия, после этого состоялся концерт с оркестром.