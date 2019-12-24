В Англии почтальон умер от изнеможения, доставляя открытки и подарки к Рождеству
В Великобритании почтальон Пол Краш скончался после изнурительного 12-часового рабочего дня во время доставки писем и подарков к католическому Рождеству. Об этом пишет Daily Star.
Отмечается, что 42-летний англичанин работал водителем в почтовой компании. Из-за праздников и загруженностью заказами работодатель удвоил нормативы. Вместо положенных ста писем за смену водители должны были развозить до 240. В таком жестком режиме им пришлось работать около семи недель.
В среду, 18 декабря, Пол Краш, выйди на работу, выглядел уставшим и жаловался, что ему было трудно проснуться с утра. Когда он вернулся в офис после изматывающих 12 часов работы, у него случился сердечный приступ, и он умер на месте.
Позже было установлено, что Краш умер по естественным причинам, но родственники мужчины уверены, что причиной смерти стала тяжелая работа.
У Краша осталась жена и двое детей.
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