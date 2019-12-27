Рождественское чудо. В Альпах выжил лыжник, погребенный на 5 часов под лавиной

В австрийских Альпах удалось выжить 26-летнему лыжнику, которого накрыла лавина, он провел под снегом рекордные 5 часов. Об этом сообщает ВВС.

По словам горных спасателей, произошедшее является ничем иным, как рождественским чудом. Инцидент произошел на одном из склонов горы Плешницзинкен в северо-западной части Верхней Штирии.

Около 17:00 (16:00 по Гринвичу) в Рождество в полицию обратился мужчина, который сообщил, что 26-летний парень не вернулся с катания на лыжах.

Спустя два часа поисковой операции лыжник был найден. Спасателям удалось обнаружить его под метром снега, используя сигнал лавинного передатчика (маячка, – ред.) на снаряжении лыжника. Такие передатчики излучают электромагнитный сигнал для облегчения поиска людей, погребенных под лавинами.

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Команда горноспасательной службы Гребминга и местная полиция вытащила человека из снега, после чего он был доставлен в больницу с переохлаждением, но без существенных травм.

"Вы не сможете двигаться под таким тяжелым покровом, как этот. Мужчине очень повезло, под снегом у него оказался достаточно большой воздушный карман, поэтому он смог продержаться так долго", – сообщил один из австрийских спасателей Стефан Шрок.

Также он добавил, что в Альпах случаи выживания под лавиной в течение 5 часов происходят один раз в 20 лет. Зачастую, если людей не находят в течение 15 минут после схода лавины, шансы на выживание являются ничтожными.

Как ранее сообщал Фокус: